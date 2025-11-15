कोचिंग जा रहे बच्चे को स्कूल बस ने मारी टक्कर, हाथ और पैर में फ्रैक्चर

कैंट थाना क्षेत्र के सदर में गुरुवार की शाम करीब 4 बजे एक प्राइवेट स्कूल बस ने कोचिंग जा रहे किशोर को टक्कर मार दी। घटना में बच्चे को गंभीर चोटें आई है। उसका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है।

बच्चे के पिता श्याम सुंदर केसरवानी ने बताया कि गुरुवार की शाम करीब चार बजे उनका 11 साल का बेटा वेद घर से पैदल कोचिंग पढ़ने जा रहा था। तभी पीछे से आ रही एक निजी बस ने टक्कर मार दी। टक्कर से बच्चा बस के नीचे आ गया। बस का टायर वेद के पैर के ऊपर से निकल गया। घटना के बाद परिजन तत्काल आनन-फानन में बच्चे को इलाज के लिए निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। जांच में सामने आया कि बच्चे के हाथ और पैर में फ्रैक्चर हुआ है। शुक्रवार को बच्चे का ऑपरेशन किया गया।

घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बस का नंबर नोट कर लिया है। हालांकि अभी परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस से नहीं की है। उनका कहना है कि घटना के बाद तत्काल बच्चे को अस्पताल लेकर आए है। घटना का सीसीटीवी है, समय मिलेगा तो शिकायत करेंगे।