श्रीराम महाबारात की तैयारियों को लेकर अधिकारियों की हुई बैठक

बीना. श्रीराम महाबारात का आयोजन 25 नवंबर को होगा और इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके लिए यात्रा को सुचारू और सुरक्षित रूप से संपन्न कराने के लिए अधिकारियों की बैठक पं. रामनाम महाराज के सान्निध्य में श्रीराम झरोखा में आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में एसडीएम विजय डेहरिया ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वह अपने विभाग की जिम्मेदारी कार्यक्रम को लेकर सही तरीके से निभाएं। ताकि यात्रा के दौरान किसी भी व्यक्ति परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि आवागमन को सुगम बनाने के लिए ट्रैफिक प्रबंधन की विशेष व्यवस्था की जाए और भीड़ नियंत्रण के पुख्ता इंतजाम किए जाएं।

एसडीओपी नितेश पटेल ने कहा कि मंदिर के सदस्य व्यवस्था में पूर्ण सहयोग दें। उन्होंने यह भी बताया कि सभी संबंधित सदस्य अपने-अपने पहचान पत्र अनिवार्य रूप से पहनकर रखें। यात्रा मार्ग पर विभिन्न स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती की जाएगी, ताकि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रहे। बिजली कंपनी से एइ बीएस तोमर ने बताया कि यात्रा मार्ग से गुजरने वाली सभी केबिलों की जांच की जाएगी और आवश्यकता पडऩे पर उनकी ऊंचाई बढ़ाई जाएगी, जिससे झांकियों के सुचारू रूप से निकलने में कोई बाधा न आए। नगर पालिका की ओर से उपस्थित विवेक ठाकुर ने कहा कि पूरे मार्ग पर नियमित सफाई की जाएगी। साथ ही पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था भी रहेगी। उन्होंने यह भी बताया कि सफाईकर्मी पूरी यात्रा के दौरान साथ चलेंगे, ताकि स्वच्छता और स्वास्थ्य मानकों का पालन बना रहे। अधिकारियों ने सभी विभागों को समय पर तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर तहसीलदार डॉ. अंबर पंथी, पीडब्ल्यूडी उपयंत्री केके अग्रवाल आदि उपस्थित थे।