Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

श्रीराम महाबारात की तैयारियों को लेकर अधिकारियों की हुई बैठक

सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर दिए निर्देश, एक लाख श्रद्धालु होते हैं शामिल

2 min read
Google source verification

सागर

image

sachendra tiwari

Nov 15, 2025

A meeting of officials was held regarding the preparations for Shri Ram Mahabaraat.

बैठक में अधिकारियों से चर्चा करते हुए पं. रामनाम महाराज

बीना. श्रीराम महाबारात का आयोजन 25 नवंबर को होगा और इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके लिए यात्रा को सुचारू और सुरक्षित रूप से संपन्न कराने के लिए अधिकारियों की बैठक पं. रामनाम महाराज के सान्निध्य में श्रीराम झरोखा में आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में एसडीएम विजय डेहरिया ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वह अपने विभाग की जिम्मेदारी कार्यक्रम को लेकर सही तरीके से निभाएं। ताकि यात्रा के दौरान किसी भी व्यक्ति परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि आवागमन को सुगम बनाने के लिए ट्रैफिक प्रबंधन की विशेष व्यवस्था की जाए और भीड़ नियंत्रण के पुख्ता इंतजाम किए जाएं।
एसडीओपी नितेश पटेल ने कहा कि मंदिर के सदस्य व्यवस्था में पूर्ण सहयोग दें। उन्होंने यह भी बताया कि सभी संबंधित सदस्य अपने-अपने पहचान पत्र अनिवार्य रूप से पहनकर रखें। यात्रा मार्ग पर विभिन्न स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती की जाएगी, ताकि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रहे। बिजली कंपनी से एइ बीएस तोमर ने बताया कि यात्रा मार्ग से गुजरने वाली सभी केबिलों की जांच की जाएगी और आवश्यकता पडऩे पर उनकी ऊंचाई बढ़ाई जाएगी, जिससे झांकियों के सुचारू रूप से निकलने में कोई बाधा न आए। नगर पालिका की ओर से उपस्थित विवेक ठाकुर ने कहा कि पूरे मार्ग पर नियमित सफाई की जाएगी। साथ ही पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था भी रहेगी। उन्होंने यह भी बताया कि सफाईकर्मी पूरी यात्रा के दौरान साथ चलेंगे, ताकि स्वच्छता और स्वास्थ्य मानकों का पालन बना रहे। अधिकारियों ने सभी विभागों को समय पर तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर तहसीलदार डॉ. अंबर पंथी, पीडब्ल्यूडी उपयंत्री केके अग्रवाल आदि उपस्थित थे।

एक लाख श्रद्धालु होते हैं शामिल
इस आयोजन में करीब एक लाख श्रद्धालु शामिल होते हैं, जो बारात में शामिल होने के बाद भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने पहुंचते हैं। बारात के साथ-साथ भंडारा स्थल पर भी व्यवस्था बनाने की जरूरत रहती है, जहां का अधिकारियों ने निरीक्षण किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 Nov 2025 11:59 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / श्रीराम महाबारात की तैयारियों को लेकर अधिकारियों की हुई बैठक

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

डॉ. आंबेडकर नगर-प्रयागराज एक्सप्रेस के कोच में मिला संदिग्ध बैग, हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद भी नहीं पहुंची आरपीएफ

A suspicious bag was found in a coach of the Dr. Ambedkar Nagar-Prayagraj Express
सागर

विज्ञान भवन बनकर तैयार, हैंडओवर का इंतजार, भवन मिलने से विद्यार्थियों को मिलेंगी सुविधाएं

Science building is ready, waiting for handover, students will get facilities after getting the building.
सागर

डॉ. हरिसिंह गौर विवि में 37 विभाग, 614 छात्र-छात्राएं कर रहे इस वर्ष शोध, 3681 दाखिले हुए

सागर

मप्र में प्रति हजार प्रसव हो जाती हैं 43 नवजात की मौतें, यह आंकड़ा देश में सबसे अधिक

सागर

बिना नोटिस तोड़ दी वर्षों पुरानी दुकान, निगम ने कहा- सरकारी जमीन पर थी

सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.