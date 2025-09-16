नकली सोयाबीन बीज वितरण पर बीज कंपनियों पर हो कार्रवाई

सागर. अमानक सोयाबीन बीज मामले में प्रशासनिक लापरवाही को लेकर भारतीय किसान संघ ने सोमवार को केसली तहसील कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों ने दोषी बीज कंपनियों व एफपीओ संचालकों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि अन्नदाता बीज समिति हिनोतिया और स्वास्तिक बीज समिति खुरई तेवरी द्वारा केसली क्षेत्र के किसानों को सोयाबीन का अमानक बीज उपलब्ध कराया गया। किसानों की लगातार शिकायतों के बाद कलेक्टर ने बीज के नमूने जांच के लिए लैब भेजे जहां रिपोर्ट में बीज को अमानक पाया गया। इसके बाद कलेक्टर ने दोनों बीज कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। किसान संघ ने आरोप लगाया कि अन्नदाता बीज कंपनी ने एफपीओ केसली के संचालकों से मिलकर पहले 2.50 लाख रुपए का समझौता किया, जिसे एफपीओ ने 29 जुलाई 2025 को कैंसिल कर दिया। बाद में कंपनी और एफपीओ के बीच 5 लाख रुपए में नया समझौता किया गया। इस राशि को किसानों तक पहुंचाने के बजाय मनमानी की गई।