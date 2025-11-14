तेज रफ्तार कार ने मारी मासूम को टक्कर, इलाज के लिए बीएमसी रेफर

सड़क दुर्घटना में घायल हुई 8 साल की मासूम हिमांशी पटेल के पिता ने गढ़ाकोटा थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि गुरुवार शाम करीब 4.30 बजे हिमांशी स्कूल से घर आ रही थी। जैसे ही वह घर के बाहर पहुंची, तो पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। टक्कर से वह दूर रोड पर जा गिरी। जिससे उसके पेट, मुंह और शरीर में कई जगह गंभीर चोटें आई हैं। टक्कर मारकर कार चालक मौके से भागने लगा, जब लोगों ने पीछा किया तो पता चला की कार उदयपुरा शासकीय स्कूल की अध्यापिका प्रियंका असाटी चला रहीं थी। जिसके बाद लोगों ने गाड़ी का नंबर लिखकर उन्हें जाने दिया। घटना के बाद परिजन तत्काल बच्ची को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए। जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल होने के कारण उसे सागर बीएमसी रेफर किया गया। जहां मासूम का इलाज जारी है। सागर आने से पहले परिजन ने घटना की शिकायत गढ़ाकोटा थाना में की। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।