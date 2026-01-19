खेल परिसर में मैराथन के बाद मेडल न मिलने से नाराज खिलाड़ी 20 फीट ऊंचे प्रवेश द्वार पर चढ़े

खेल परिसर मैदान से शुरु हुई मैराथन बस स्टैंड, डिग्री कॉलेज, जैन स्कूल, मेडिकल कॉलेज रोड होते हुए पॉलिटेक्निक कॉलेज और फिर मनोरमा कॉलोनी चौराहा से होकर वापस खेल परिसर में आकर समाप्त हुई। मैराथन में शहर सहित जिले और आसपास से आए खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया था। खिलाड़ियों का कहना था कि मैराथन में 10 किमी, 5 किमी और 3 किमी दौड़ के पहले 50 विजेताओं को पुरस्कार के साथ मेडल देने की बात कही गई थी, लेकिन आयोजन के बाद आयोजक डॉ. तल्हा साद मेडल अपने साथ लेकर वापस लौट गए, जिससे विजेता खिलाड़ियों को बिना पुरस्कार के ही लौटना पड़ा। यह देख कुछ खिलाडी भड़क गए और स्टेट बैंक के सामने सड़क पर चक्का जाम कर दिया, जिसके कारण कुछ समय तक यातायात बाधित हुआ।