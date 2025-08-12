बागड़ महोत्सव: लोक देवता जाहरवीर गोगा देव महाराज के झंडा निशानों की निकली शोभा यात्रा

लोक देवता जाहरवीर गोगा देव महाराज के झंडा निशानों की सोमवार को शोभायात्रा निकाली गई। यात्रा चकराघाट से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई। प्राचीन जाहरवीर गोगा देव मंदिर गोगा मेड़ी मंदिर चकराघाट से हजारों भक्तों ने आरती पूजन कर चल समारोह निकाला। समारोह का शुभारंभ उस्ताद मुन्ना लाल चुटीले, सरवन करोसिया ने किया। चल समारोह मेला में झंडा निशानों का मार्ग पर जगह-जगह पंडाल लगाकर आरती पूजन कर सम्मान किया गया। यातायात पुलिस चौकी के बाजू में सनातन धर्म प्रचार सेवा मंडल, आभा वाल्मीकि समाज कल्याण युवा समिति द्वारा पंडाल लगाकर झंडा निशानों का पूजन किया गया। इस मौके पर मंच द्वारा शिवलाल चौहान, करन चौहान, मस्तान कव्वाल को राष्ट्रीय ज्ञान भूषण पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा अतिथियों ने की। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष श्याम तिवारी, निगमाध्यक्ष वृन्दावन अहिवार, अर्पित पांडे, विक्रम सोनी, यश अग्रवाल, सूरज घोषी, मिश्रीचंद गुप्ता, कौशल यादव, मनीष चौबे, विशाल खटीक, चेतराम अहिवार, अलोक केशरवानी, नितिन सोनी, वीरसिंह लोधी उपस्थित रहे।