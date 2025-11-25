अस्पताल में डॉक्टर और मरीज के परिजन के बीच दे-दनादन, मारपीट का वीडियो वायरल

आदित्य ने आरोप लगाया है कि, उनके द्वारा डॉक्टर से इलाज करने के लिए कहा तो उन्होंने थूंक दिया, जिसका विरोध करने पर डॉक्टर ने उनके साथ मारपीट कर दी। वहीं, डॉक्टर का आरोप है कि, वो ड्यूटी पर आए ही थे कि मरीज के परिजन तुरंत इलाज करने के लिए कहने लगे, जबकि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि मरीज को तकलीफ क्या है? परिजन के जल्दबाजी करने पर उनसे कहा था कि, जिन्होंने भर्ती किया है उनसे बात करा दीजिए या फिर उन्हें बाहर ले जाइए। इसी बात पर परिजन भड़क गए और कॉलर पकड़कर अभद्रता करने लगे थे।