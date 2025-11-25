अस्पताल में डॉक्टर और मरीज के परिजन के बीच दे-दनादन, मारपीट का वीडियो वायरल

अस्पताल में हंगामे का वीडियो वायरल (Photo Source- Viral Video Screenshot)
Bina Civil Hospital :मध्य प्रदेश के सागर जिले के बीना सिविल अस्पताल में सोमवार शाम इलाज कराने के लिए आए एक महिला के परिजन और डॉक्टर के बीच जमकर विवाद हो गया, जिसमें मरीज के परिजन ने डॉक्टर पर मारपीट करने और थूंकने का आरोप लगाया है। वहीं, दूसरी ओर डॉक्टर ने मरीज के परिजन पर वीआइपी ट्रीटमेंट की मांग करने व कॉलर पकड़कर खींचने का आरोप लगाया है।
जानकारी के अनुसार, सोमवार शाम करीब आठ बजे मंजू पति राकेश यादव निवासी कटरा वार्ड को पेट दर्द होने पर इलाज कराने के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद रात 8 बजे डॉक्टर की ड्यूटी बदल गई, जिसके बाद डॉ. सौरभ जैन ड्यूटी पर पहुंचे। इस दौरान महिला के भांजे आदित्य यादव ने डॉक्टर से कहा कि, उनकी मामी को दर्द हो रहा है, इसलिए जल्द या तो कोई दवा दे दीजिए या फिर उन्हें रेफर कर दीजिए।
आदित्य ने आरोप लगाया है कि, उनके द्वारा डॉक्टर से इलाज करने के लिए कहा तो उन्होंने थूंक दिया, जिसका विरोध करने पर डॉक्टर ने उनके साथ मारपीट कर दी। वहीं, डॉक्टर का आरोप है कि, वो ड्यूटी पर आए ही थे कि मरीज के परिजन तुरंत इलाज करने के लिए कहने लगे, जबकि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि मरीज को तकलीफ क्या है? परिजन के जल्दबाजी करने पर उनसे कहा था कि, जिन्होंने भर्ती किया है उनसे बात करा दीजिए या फिर उन्हें बाहर ले जाइए। इसी बात पर परिजन भड़क गए और कॉलर पकड़कर अभद्रता करने लगे थे।
घटना के बाद दोनों पक्षों ने इसकी शिकायत थाने में की है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों से मिले आवेदन के बाद जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है।
