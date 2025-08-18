श्रीकृष्ण जन्म पर मंदिरों में बधाई उत्सव, चांदी के पालने में झुलाया, चांदी के खिलौने सजाए, शोभायात्रा भी निकाली

सागर . आयोलाल झूलेलाल, नंद के आनंद भयो जय कन्हैयालाल की, गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण के गीतों को विजय लालवानी ने चालिहा हाल को सजाया। सिंधी कॉलोनी मेें कान्हा का जन्म होते ही केक काटा गया। इस अवसर प कृष्ण वेशभूषा सजे फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में 97 बच्चों ने भाग लिया। बच्चे कृष्ण और राधा की पोशाक पहनकर कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रतियोगिता में लक्ष्य सुंदरानी ने सोने का लॉकेट जीता। सिंधी कॉलोनी के घरों में बच्चों ने भगवान कृष्ण और राधा बनकर उत्सव का आनंद उठाया। मंडली के लालाराम मेठवानी, सुरेश मोहनानी, भारती मोहनानी, महिला मंडल अध्यक्ष दिया राजपूत, राजेश मनवानी, वीनू आहूजा, विजय लालवानी ने संयुक्त रूप से दिया। प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल में दीपांशु नागदेव, भारती मोहनानी, दिया राजपूत व मोनिका मेठवानी थे।