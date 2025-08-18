श्रीकृष्ण जन्म पर मंदिरों में बधाई उत्सव, चांदी के पालने में झुलाया, चांदी के खिलौने सजाए, शोभायात्रा भी निकाली

बड़ा बाजार के राधा-कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी के दूसरे दिन रविवार को नंद उत्सव मनाया। नंदोत्सव में भजनों पर भक्त झूम उठे। देव द्वारकाधीश मंदिर में दोपहर 12 बजे से बधाई उत्सव शुरु हुआ। जो देर शाम तक चलता रहा। इस दौरान कई लीलाओं की प्रस्तुति हुई। शंकर लीला, गर्गाचार्य लीला और राधा कृष्ण की झांकी सजाई गई। देव द्वारकाधीश को चांदी के पालना में झुलाया गया। पालने में खेलने के लिए चांदी के खिलौने भी रखे। मंदिर समिति के शिवम सोनी ने बताया कि बड़ी संख्या में भक्त बधाई महोत्सव में शामिल हुए। संकीर्तन मंडल ने जन्माष्टमी के बधाई गीतों की प्रस्तुति दी।
काकागंज स्थित देव गोपाल जी मंदिर में रविवार को नंद महोत्सव मनाया गया। दोपहर 1 बजे गाजे-बाजे भजन कीर्तन के साथ शोभायात्रा निकाली गई। पालकी विराजमान देव गोपाल के दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। जगह-जगह आरती उतारकर स्वागत किया गया। शोभायात्रा गोपाल मंदिर से शुरु होकर पंतनगर पिपरिया, गोला कुआ, अरिहंत कॉलोनी, बड़ा बाजार, चमेली चौक, कोतवाली, तीन बत्ती, भीतर बाजार, परकोटा होते हुए वापस मंदिर परिसर में समाप्त हुई।
सागर . आयोलाल झूलेलाल, नंद के आनंद भयो जय कन्हैयालाल की, गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण के गीतों को विजय लालवानी ने चालिहा हाल को सजाया। सिंधी कॉलोनी मेें कान्हा का जन्म होते ही केक काटा गया। इस अवसर प कृष्ण वेशभूषा सजे फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में 97 बच्चों ने भाग लिया। बच्चे कृष्ण और राधा की पोशाक पहनकर कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रतियोगिता में लक्ष्य सुंदरानी ने सोने का लॉकेट जीता। सिंधी कॉलोनी के घरों में बच्चों ने भगवान कृष्ण और राधा बनकर उत्सव का आनंद उठाया। मंडली के लालाराम मेठवानी, सुरेश मोहनानी, भारती मोहनानी, महिला मंडल अध्यक्ष दिया राजपूत, राजेश मनवानी, वीनू आहूजा, विजय लालवानी ने संयुक्त रूप से दिया। प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल में दीपांशु नागदेव, भारती मोहनानी, दिया राजपूत व मोनिका मेठवानी थे।