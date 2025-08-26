शिकायत… पड़ोसी ने पीटा, जमीन पर कब्जा किया, फिर भी हीरापुर चौकी पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई

क्षेत्र के सादपुर गांव निवासी जगन्नाथ लोधी, देवी लोधी, हरिराम लोधी व अन्य परिजन ने शिकायत में कहा कि हम पीडि़त हैं और हम पर ही पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है। आरोप लगाए कि आरोपी अमान लोधी, गोकल लोधी और उनके परिवार के सदस्यों ने हमारी निजी भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर मकान बना रहे हैं। तहसील में केस लगाया तो स्टे आर्डर मिल गया लेकिन आरोपियों ने काम बंद नहीं किया।