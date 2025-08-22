सतगुरु माता दादी कौशल्या देवी की याद में पाठ साहब का समापन

सिंधी पंचायत गुरुद्वारा ट्रस्ट की महंत सतगुरु माता दादी कौशल्या देवी 10 अगस्त को ब्रह्मलीन हो गई थी। जिनकी याद में गुरुवार को राम दरबार गुरुद्वारा साहिब मेें पाठ साहब का समापन हुआ। दरबार साहब के प्रमुख सेवादारी लख्मीचंद मनवाणी ने पाठ साहिब का वाचन, आरती व अरदास की। झूलेलाल मंदिर धर्मशाला में लंगर प्रसादी हुई। सचिव संगतानी ने बताया कि इस मौके पर पंचायत के अध्यक्ष मोहनलाल सौम्या, पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष राजकुमार धामेचा, निरंकारी मंडल प्रमुख नारायण दास निरंकारी, कैलाश हासानी व जेताराम नागवानी आदि मौजूद रहे।