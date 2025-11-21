कचनोदा गांव में किसान की डबरी में दिखा मगरमच्छ, दहशत में किसान

डबरी में बैठा मगरमच्छ
बीना. सेमरखेड़ी पंचायत के कचनोदा गांव में गुरुवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब किसान रंजीत ठाकुर के खेत में बनी डबरी में एक मगरमच्छ दिखाई दिया। ग्रामीणों के अनुसार यह मगरमच्छ पिछले एक माह से गांव के आसपास घूम रहा था और कई बार खेतों के पास भी देखा गया, लेकिन वन विभाग को सूचना देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब जब मगरमच्छ सीधे खेतों तक पहुंच गया, तो गांव के लोगों में दहशत के साथ-साथ लोगों में आक्रोश है।
ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग को सूचना दी, लेकिन टीम नहीं आई। रात में खेत देखने तक जाना मुश्किल हो गया है। यह सीधी जान का खतरा है। वहीं किसान अब बच्चों को भी खेत ले जाने में डर रहे हैं। अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। गुरुवार को जब मगरमच्छ रंजीत ठाकुर की डबरी में दिखाई दिया, तो लोग दहशत में आ गए। क्योंकि इस समय सभी किसान दिन रात खेती के काम में लगे हैं। लेकिन दोपहर तक कोई टीम मौके पर नहीं पहुंची। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग की लापरवाही से गांव मौत के साए में जी रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तुरंत रेस्क्यू टीम भेजने, मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़कर दूसरी जगह ले जाने की मांग की है। साथ ही गांव के आसपास निगरानी बढ़ाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि यदि विभाग जल्द कदम नहीं उठाता, तो किसान रात में खेत पर काम करने के लिए नहीं जा पाएंगे।
बड़ी खबरेंView All
सागर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग