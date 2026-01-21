21 जनवरी 2026,

सागर

देवरी नगर पालिका चुनाव के परिणाम घोषित, नेहा अलकेश जैन फिर बनी अध्यक्ष

Deori Municipal Election Result : सागर जिले की देवरी नगरपालिका चुनाव के परिणाम घोषित हो गए हैं। चुनाव में नेहा अलकेश जैन ने 1197 मतों की शानदार जीत हासिल की है। मतगणना के दोनों राउंड में नेहा आगे रहीं।

सागर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jan 21, 2026

Deori Municipal Elections Results

नेहा अलकेश जैन फिर बनी देवरी नगर पालिका अध्यक्ष (Photo Source- Patrika)

Deori Municipal Election Result :मध्य प्रदेश के सागर जिले के देवरी नगरपालिका चुनाव के परिणाम गुरुवार को दो राउंड में घोषित हो गए हैं। इस चुनाव में नेहा अलकेश जैन ने शानदार जीत दर्ज की है। मतगणना के दौरान दोनों ही राउंड में वो लगातार बढ़त बनाए रहीं और आखिरकार उन्होंने अपने निकतम प्रतिद्वंदी को शिकस्त दे दी।

पहले राउंड की मतगणना में नेहा अलकेश जैन 900 से अधिक वोटों से आगे चल रही थीं, जिससे उनकी जीत की स्थिति मजबूत हो गई थी। इसके बाद दूसरे राउंड में उनकी बढ़त और बढ़ी और अंततः उन्होंने 1197 मतों के अंतर से जीत हासिल कर ली है।

दूसरी बार फिर नगरपालिका अध्यक्ष बनी नेहा

उल्लेखनीय है कि, देवरी नगरपालिका में ये चुनाव खाली कुर्सी और भरी कुर्सी को लेकर हुआ था। जनता ने एक बार फिर नेहा अलकेश जैन पर भरोसा जताते हुए उन्हें विजयी बनाया, जिससे उनके समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।

समर्थकों में खुशी का माहौल

चुनाव परिणामों की घोषणा नेहरू कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम में की गई। परिणामों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा, वहीं जीत की खबर मिलते ही समर्थकों ने खुशी का इजहार किया।

21 Jan 2026 01:21 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / देवरी नगर पालिका चुनाव के परिणाम घोषित, नेहा अलकेश जैन फिर बनी अध्यक्ष

