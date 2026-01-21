देवरी नगर पालिका चुनाव के परिणाम घोषित, नेहा अलकेश जैन फिर बनी अध्यक्ष

Deori Municipal Election Result :मध्य प्रदेश के सागर जिले के देवरी नगरपालिका चुनाव के परिणाम गुरुवार को दो राउंड में घोषित हो गए हैं। इस चुनाव में नेहा अलकेश जैन ने शानदार जीत दर्ज की है। मतगणना के दौरान दोनों ही राउंड में वो लगातार बढ़त बनाए रहीं और आखिरकार उन्होंने अपने निकतम प्रतिद्वंदी को शिकस्त दे दी।