देवरी नगर पालिका चुनाव के परिणाम घोषित, नेहा अलकेश जैन फिर बनी अध्यक्ष

नेहा अलकेश जैन फिर बनी देवरी नगर पालिका अध्यक्ष (Photo Source- Patrika)
Deori Municipal Election Result :मध्य प्रदेश के सागर जिले के देवरी नगरपालिका चुनाव के परिणाम गुरुवार को दो राउंड में घोषित हो गए हैं। इस चुनाव में नेहा अलकेश जैन ने शानदार जीत दर्ज की है। मतगणना के दौरान दोनों ही राउंड में वो लगातार बढ़त बनाए रहीं और आखिरकार उन्होंने अपने निकतम प्रतिद्वंदी को शिकस्त दे दी।
पहले राउंड की मतगणना में नेहा अलकेश जैन 900 से अधिक वोटों से आगे चल रही थीं, जिससे उनकी जीत की स्थिति मजबूत हो गई थी। इसके बाद दूसरे राउंड में उनकी बढ़त और बढ़ी और अंततः उन्होंने 1197 मतों के अंतर से जीत हासिल कर ली है।
उल्लेखनीय है कि, देवरी नगरपालिका में ये चुनाव खाली कुर्सी और भरी कुर्सी को लेकर हुआ था। जनता ने एक बार फिर नेहा अलकेश जैन पर भरोसा जताते हुए उन्हें विजयी बनाया, जिससे उनके समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।
चुनाव परिणामों की घोषणा नेहरू कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम में की गई। परिणामों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा, वहीं जीत की खबर मिलते ही समर्थकों ने खुशी का इजहार किया।
