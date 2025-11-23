पुरानी रंजिश के चलते पड़ोसियों की आंखों में मारी मिर्ची, फिर चाकू-कटर से किया घायल

Crime (File Photo)
काकागंज वार्ड स्थित गोविंद किराना स्टोर के पास रहने वाले आकाश पुत्र हरगोविंद कोरी 32 वर्ष पर पड़ोसियों ने पुरानी रंजिश के चलते जानलेवा हमला कर दिया। आरोपियों ने सबसे पहले उसकी आंखों में मिर्ची मारी और फिर चाकू-कटर से हमला कर दिया। घर में लगे सीसीटीवी कैमरा भी तोड़े और कार का शीशा फोड़ दिया। आकाश कोरी ने मोतीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि 19 नवंबर की रात करीब 9.45 बजे पड़ोस में रहने वाले राजा कोरी और अंकित कोरी ने अचानक घर में घुसकर गाली-गलौज शुरू कर दी। गाली देने से मना करने पर राजा कोरी ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे बायें हाथ में चोट आई वहीं अंकित कोरी ने कटर से दाहिने कान के पीछे हमला किया। मारपीट और गाली-गलौज का शोर सुनकर बड़े पापा भगवानदास कोरी और भाई संचय कोरी दौड़कर आए और बीच बचाव किया। आकाश ने बताया कि आरोपी अवैध शराब का धंधा करते हैं और मोहल्ले में दहशत फैलाते हैं। घायल आकाश और भगवानदास काे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
सागर
मध्य प्रदेश न्यूज़
