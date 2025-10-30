मंडी में प्रवेश पर्ची से लेकर डाक तक के लिए परेशान हो रहे किसान, जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान

बीना. कृषि उपज मंडी में भावांतर योजना के तहत सोयाबीन की खरीदी शुरू हो गई हैं और अन्य उपज लेकर भी किसान पहुंच रहे हैं। आवक ज्यादा होने पर परिसर में ट्रैक्टर-ट्रॉली व्यवस्थित खड़े कराने के लिए भी कोई कर्मचारी मौजूद नहीं रहता है। वहीं, प्रवेश पर्ची के लिए भी कतार में खड़े होना पड़ा।

मंडी में बुधवार को करीब आठ हजार क्विंटल आवक हुई, जिसमें भावांतर के किसान भी शामिल थे। आवक ज्यादा होने के बाद भी मंडी की व्यवस्थाओं में सुधार नहीं किया गया है। सबसे पहले किसानों का प्रवेश पर्ची के लिए कतार में लगकर इंतजार करना पड़ा, जिसमें भावांतर वाले किसान ज्यादा थे। इसके बाद परिसर में ट्रैक्टर-ट्रॉली क्रम से खड़े न होने के कारण जाम की स्थिति बनती रही, क्योंकि किसानों को जहां जगह मिली वहां आड़े, तिरछे ट्रैक्टर-ट्रॉली खड़े कर दिए थे। मंडी में व्यवस्था बनाने के लिए कोई कर्मचारी भी मौजूद नहीं था। अव्यवस्थाओं के कारण किसानों के बीच विवाद की स्थिति निर्मित होती रही।