खुरई के शरबती गेहूं को बढ़ावा देने किसानों को किया प्रोत्साहित

कृषि उप संचालक ने क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान के साथ-साथ खुरई के शरबती गेहूं व प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया। किसान संगठनों ने बैठक में क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया, जिस पर अधिकारियों ने यथासंभव समाधान का आश्वासन दिया।