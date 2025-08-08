त्योहार की भीड़: ट्रेनों में नहीं मिल रही पैर रखने की जगह, लंबी दूरी की ट्रेनों में समस्या ज्यादा

सागर. रक्षाबंधन त्योहार के कारण रेलवे स्टेशन पर एकाएक यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। लंबी दूरी की ट्रेनों में पिछले 10 दिनों से रिजर्वेशन नहीं मिल रहे हैं। अब रही कसर लोकल ट्रेनों ने पूरी कर दी है। पैसेंजर ट्रेनों में भी जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है। सागर रेलवे स्टेशन पर जहां आम दिनों में 3 से 4 हजार यात्री स्टेशन पहुंचते थे जो अब 8 से 10 हजार पहुंच रहे हैं। सागर से भोपाल, दिल्ली, कटनी, जबलपुर और छत्तीसगढ़ की तरफ जाने वाली 18 से अधिक लंबी दूरी की ट्रेनों में एक माह बाद तक के रिजर्वेशन नहीं मिल रहे हैं। ट्रेनों में वेटिंग सौ के पार पहुंच गई है। इसके अलावा लोकल ट्रेनों में स्थानीय यात्रियों की भीड़ है।