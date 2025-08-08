8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सागर

त्योहार की भीड़: ट्रेनों में नहीं मिल रही पैर रखने की जगह, लंबी दूरी की ट्रेनों में समस्या ज्यादा

सागर रेलवे स्टेशन पर दोगुनी हो गई यात्रियों की संख्या सागर. रक्षाबंधन त्योहार के कारण रेलवे स्टेशन पर एकाएक यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। लंबी दूरी की ट्रेनों में पिछले 10 दिनों से रिजर्वेशन नहीं मिल रहे हैं। अब रही कसर लोकल ट्रेनों ने पूरी कर दी है। पैसेंजर ट्रेनों में भी जबरदस्त भीड़ [&hellip;]

सागर

Nitin Sadaphal

Aug 08, 2025

सागर रेलवे स्टेशन पर दोगुनी हो गई यात्रियों की संख्या

सागर. रक्षाबंधन त्योहार के कारण रेलवे स्टेशन पर एकाएक यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। लंबी दूरी की ट्रेनों में पिछले 10 दिनों से रिजर्वेशन नहीं मिल रहे हैं। अब रही कसर लोकल ट्रेनों ने पूरी कर दी है। पैसेंजर ट्रेनों में भी जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है। सागर रेलवे स्टेशन पर जहां आम दिनों में 3 से 4 हजार यात्री स्टेशन पहुंचते थे जो अब 8 से 10 हजार पहुंच रहे हैं। सागर से भोपाल, दिल्ली, कटनी, जबलपुर और छत्तीसगढ़ की तरफ जाने वाली 18 से अधिक लंबी दूरी की ट्रेनों में एक माह बाद तक के रिजर्वेशन नहीं मिल रहे हैं। ट्रेनों में वेटिंग सौ के पार पहुंच गई है। इसके अलावा लोकल ट्रेनों में स्थानीय यात्रियों की भीड़ है।

लंबी दूरी की ट्रेनों में वेटिंग

विंध्याचल, कामायनी, वेरावल, हमसफर, हीराकुंड, उधमपुर सुपरफास्ट, उत्कल, उर्जाधानी एक्सप्रेस, गोड़वाना, संपर्क क्रांति छत्तीसगढ़, संपर्क क्रांति जबलपुर, गोरखपुर एक्सप्रेस, दयोदय, क्षिप्रा, कोलकाता एक्सप्रेस, पुरी सुपरफास्ट, सांतरागाची हमसफर, दुर्ग सुपरफास्ट जैसी लंबी दूरी की ट्रेनों में 45-115 तक की वेटिंग चल रही है।

लोकल ट्रेनों में भी भीड़

वहीं रीवांचल, रीवा एक्सप्रेस, बीना-कटनी मेमू, बिलासपुर एक्सप्रेस, दमोह-बीना पैंसेजर, राज्यरानी, जबलपुर एक्सप्रेस आदि छोटे स्टेशनों पर रूकने वाली ट्रेनों में भी जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है। हर दिन 8 से 10 हजार यात्री स्टेशन पहुंच रहे हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

08 Aug 2025 10:49 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / त्योहार की भीड़: ट्रेनों में नहीं मिल रही पैर रखने की जगह, लंबी दूरी की ट्रेनों में समस्या ज्यादा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.