त्योहार की भीड़: ट्रेनों में नहीं मिल रही पैर रखने की जगह, लंबी दूरी की ट्रेनों में समस्या ज्यादा

सागर रेलवे स्टेशन पर दोगुनी हो गई यात्रियों की संख्या
सागर. रक्षाबंधन त्योहार के कारण रेलवे स्टेशन पर एकाएक यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। लंबी दूरी की ट्रेनों में पिछले 10 दिनों से रिजर्वेशन नहीं मिल रहे हैं। अब रही कसर लोकल ट्रेनों ने पूरी कर दी है। पैसेंजर ट्रेनों में भी जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है। सागर रेलवे स्टेशन पर जहां आम दिनों में 3 से 4 हजार यात्री स्टेशन पहुंचते थे जो अब 8 से 10 हजार पहुंच रहे हैं। सागर से भोपाल, दिल्ली, कटनी, जबलपुर और छत्तीसगढ़ की तरफ जाने वाली 18 से अधिक लंबी दूरी की ट्रेनों में एक माह बाद तक के रिजर्वेशन नहीं मिल रहे हैं। ट्रेनों में वेटिंग सौ के पार पहुंच गई है। इसके अलावा लोकल ट्रेनों में स्थानीय यात्रियों की भीड़ है।
विंध्याचल, कामायनी, वेरावल, हमसफर, हीराकुंड, उधमपुर सुपरफास्ट, उत्कल, उर्जाधानी एक्सप्रेस, गोड़वाना, संपर्क क्रांति छत्तीसगढ़, संपर्क क्रांति जबलपुर, गोरखपुर एक्सप्रेस, दयोदय, क्षिप्रा, कोलकाता एक्सप्रेस, पुरी सुपरफास्ट, सांतरागाची हमसफर, दुर्ग सुपरफास्ट जैसी लंबी दूरी की ट्रेनों में 45-115 तक की वेटिंग चल रही है।
वहीं रीवांचल, रीवा एक्सप्रेस, बीना-कटनी मेमू, बिलासपुर एक्सप्रेस, दमोह-बीना पैंसेजर, राज्यरानी, जबलपुर एक्सप्रेस आदि छोटे स्टेशनों पर रूकने वाली ट्रेनों में भी जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है। हर दिन 8 से 10 हजार यात्री स्टेशन पहुंच रहे हैं।