बोर्ड परीक्षा के लिए बनाए गए नौ केन्द्र, 4363 परीक्षार्थी होंगे शामिल

बीना. माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं का आगाज अगले माह से होगा और इसके लिए शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। ब्लॉक में परीक्षा के लिए नौ केन्द्र बनाए गए हैं।

जानकारी के अनुसार परीक्षा केन्द्रों में उत्कृष्ट स्कूल बीना, सांदीपनि स्कूल बीना, तहसील के पीछे स्थित शासकीय कन्या स्कूल, सरस्वती शिशु मंदिर बीना, शासकीय स्कूल भानगढ़, कंजिया, मंडीबामोरा, पार और देहरी स्कूल शामिल है। पिछले वर्ष के अनुसार ही केन्द्र यथावत हैं। कक्षा दसवीं में 2608 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। वहीं, कक्षा बारहवीं की परीक्षा आठ केन्द्रों पर होगी, जिसमें 1755 परीक्षार्थी शामिल होंगे। पार स्कूल में कक्षा बारहवीं का परीक्षा केन्द्र नहीं रहेगा। परीक्षार्थियों को करीब एक घंटे पूर्व सुबह 8 बजे परीक्षा कक्ष में उपस्थित होना होगा, जिससे वह अपने निर्धारित स्थान तक पहुंच सकें और कोई परेशानी न हो।