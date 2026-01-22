22 जनवरी 2026,

सागर

बोर्ड परीक्षा के लिए बनाए गए नौ केन्द्र, 4363 परीक्षार्थी होंगे शामिल

बीना. माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं का आगाज अगले माह से होगा और इसके लिए शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। ब्लॉक में परीक्षा के लिए नौ केन्द्र बनाए गए हैं।जानकारी के अनुसार परीक्षा केन्द्रों में उत्कृष्ट स्कूल बीना, सांदीपनि स्कूल बीना, तहसील के पीछे स्थित शासकीय कन्या स्कूल, सरस्वती शिशु मंदिर

सागर

image

sachendra tiwari

Jan 22, 2026

Nine centres have been set up for the board examination, 4363 candidates will appear.

फाइल फोटो

बीना. माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं का आगाज अगले माह से होगा और इसके लिए शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। ब्लॉक में परीक्षा के लिए नौ केन्द्र बनाए गए हैं।
जानकारी के अनुसार परीक्षा केन्द्रों में उत्कृष्ट स्कूल बीना, सांदीपनि स्कूल बीना, तहसील के पीछे स्थित शासकीय कन्या स्कूल, सरस्वती शिशु मंदिर बीना, शासकीय स्कूल भानगढ़, कंजिया, मंडीबामोरा, पार और देहरी स्कूल शामिल है। पिछले वर्ष के अनुसार ही केन्द्र यथावत हैं। कक्षा दसवीं में 2608 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। वहीं, कक्षा बारहवीं की परीक्षा आठ केन्द्रों पर होगी, जिसमें 1755 परीक्षार्थी शामिल होंगे। पार स्कूल में कक्षा बारहवीं का परीक्षा केन्द्र नहीं रहेगा। परीक्षार्थियों को करीब एक घंटे पूर्व सुबह 8 बजे परीक्षा कक्ष में उपस्थित होना होगा, जिससे वह अपने निर्धारित स्थान तक पहुंच सकें और कोई परेशानी न हो।

विद्यार्थियों की कर रहे काउंसलिंग
बोर्ड परीक्षा के पहले विद्यार्थियों की काउंसलिंग की जा रही है, जिससे वह परीक्षा को बोझ न समझें। परीक्षा को लेकर जो भी सवाल बच्चों के मन में हैं, उनका समाधान किया जा रहा है। साथ ही परीक्षा को लेकर विद्यार्थी तनाव न लें यह समझाया जा रहा है। पढ़ाई में कमजोर बच्चों के लिए अलग से तैयारी कराई जा रही है।

Published on:

22 Jan 2026 12:08 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / बोर्ड परीक्षा के लिए बनाए गए नौ केन्द्र, 4363 परीक्षार्थी होंगे शामिल

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

