सागर

खुशखबरी… अब घर बैठे बनेगा ये जीवन प्रमाण पत्र, बैंक-दफ्तर के चक्कर खत्म!

MP News: जीवन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लंबी लाइनों और दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। डाकिया खुद घर आकर डिजिटल प्रक्रिया पूरी करेगा।

less than 1 minute read
Google source verification

सागर

image

Akash Dewani

Jan 22, 2026

mp news postman will make digital life certificate at doorstep epfo pensioners

postman will make digital life certificate at doorstep (फोटो- AI)

MP News: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के पेंशनधारकों के लिए महत्वपूर्ण सुविधा शुरू की है। पेंशनधारकों को वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा करने के लिए बैंक, डाकघर या ईपीएफओ कार्यालय जाने आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भारत पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के सहयोग से शुरू की गई डोरस्टेप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (डीएलसी) सुविधा शुरू हो गई है। यह सेवा पूरी तरह निशुल्क है और पेंशन भुगतान में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं आएगा। इस योजना के तहत डाक सेवक या पोस्टमैन पेंशनर के घर पर ही पहुंचकर आधार-आधारित फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी (एफएटी) या बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट तैयार करेगा। जिससे बुजुर्ग, बीमार और दिव्यांग पेंशनधारियों को राहत मिलेगी।

कस्टमर केयर पर कॉल करने पर आएगा डाकिया

पेंशनधारक या उनके परिवार के सदस्य आईपीपीबी के कस्टमर केयर नंबर 033-22029000 पर कॉल करके डोरस्टेप सेवा का लाभले सकते हैं। संबंधित क्षेत्र का डाक सेवक या पोस्टमैन पेंशनर के घर जाकर पहचान सत्यापित करेगा और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट तुरंत जनरेट करेगा। डाक सेवक भविष्य में फेस ऑथेंटिकेशन के उपयोग के लिए मार्गदर्शन भी देगा।

महत्वपूर्ण सावधानियां

विशेष रूप से वृद्ध, बीमार, दिव्यांग और असहाय पेंशनधारकों के लिए यह सुविधा अत्यंत लाभकारी साबित होगी, क्योंकि उन्हें घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सेवा के लिए किसी भी व्यक्ति को कोई राशि नहीं देनी है। यह पूरी तरह मुफ्त है। यदि कोई अनियमितता या शिकायत हो तो पेंशनधारक ईपीएफओ या आईपीपीबी की शिकायत निवारण प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। (MP News)

खबर शेयर करें:

Published on:

22 Jan 2026 03:18 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / खुशखबरी… अब घर बैठे बनेगा ये जीवन प्रमाण पत्र, बैंक-दफ्तर के चक्कर खत्म!

