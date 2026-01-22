MP के किसानों के लिए बड़ी राहत, योजना में आई जमीन तो मिलेगा ज्यादा मुआवजा

मंत्री राकेश सिंह की अध्यक्षता में बनाई गई प्रदेश स्तरीय समिति ने बुधवार को मंत्रालय में किसान संगठनों व उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सुझाव मांगे और कमियों पर बात की। अन्य राज्यों में प्रभावी भू-अर्जन मॉडल और यहां मिलने वाली मुआवजा राशि पर भी बातचीत की। बैठक में मंत्री तुलसीराम सिलावट और चैतन्य काश्यप भी मौजूद थे।