गोपालगंज पुलिस ने देसी कट्टा व धारदार खंजर सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार कर निकाला जुलूस

सोमवार को थाना गोपालगंज पुलिस का स्टाफ गश्त पर था। इसी दौरान जिला न्यायालय के पीछे पहलवान बब्बा मंदिर क्षेत्र में एक युवक संदिग्ध हालत में स्कूटी पर जाते दिखा। पुलिस को देखते ही वह भागने लगा। पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए घेराबंदी की और युवक को दबोच लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम निखिल उर्फ निक्कू सोनी पुत्र रामबाबू सोनी 25 वर्ष निवासी कोतवाली बताया। तलाशी में उसके कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पुलिस ने हथियार जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया। साथ ही एक अन्य संदिग्ध युवक को पकड़ा। तलाशी के दौरान उसके पास से एक धारदार लोहे का खंजर बरामद हुआ। पुलिस ने खंजर जब्त किया और आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया।