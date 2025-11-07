फर्जीवाड़ा: 69वीं शालेय प्रतियोगिता के समापन मंच का बैनर बदलकर कर सांसद खेल महोत्सव की औपचारिक शुरूआत

sansad
सागर की खेल प्रतिभाओं को बैनर बदलकर कार्यक्रम हथियाने की दी सीख
सागर. महिला वर्ल्ड-2025 जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम की सदस्य और छतरपुर की बेटी क्रांति गौड़ के शामिल होने के बाद बुंदेलखंड की खेल प्रतिभाओं में खासा उत्साह है। यह उत्साह सांसद खेल महोत्सव में भी देखने को मिलता लेकिन औपचारिक व फर्जीवाड़े से बीते दिन इसकी शुरुआत की गई। खेल परिसर में आयोजित 69 वीं शालेय प्रतियोगिता के समापन अवसर पर बैनर बदलकर पहले सांसद खेल महोत्सव की शुरूआत कराई गई, फिर 69 वीं शालेय प्रतियोगिता का समापन कराया गया। कार्यक्रम, अतिथि, मंच, स्थल सब एक ही रहे, सिर्फ बैनर बदलकर सांसद खेल महोत्सव का आगाज हो गया।
प्रदेश भर के खिलाड़ियों
ने देखा यह फर्जीवाड़ा
बुधवार को खेल परिसर में 69 वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का समापन समारोह दोपहर 1 बजे से था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और सांसद लता वानखेड़े थीं। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के समापन के पहले सांसद खेल महोत्सव की शुरूआत की गई। प्रतियोगिता में 9 संभाग के खिलाड़ी पहले सांसद खेल महोत्सव में शामिल हुए। उसके बाद प्रतियोगिता का समापन किया गया। बाहर से आए खिलाड़ी आपस में चर्चा करते नजर आए कि ऐसा भी फर्जीवाड़ा व खेल महोत्सव की शुरुआत होती है।
जनप्रतिनिधियों के निर्देश
ही ऐसा करने के थे
राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के मंच पर पहले बैनर बदलकर सांसद महोत्सव शुरू हुआ। जब मंत्री और सांसद ने उद्घाटन किया तो उसके बाद राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का समापन किया गया। नाम न छापने की शर्त पर स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जनप्रतिनिधियों ने ही ऐसा करने के निर्देश दिए थे, इसलिए पहले उद्घाटन का बैनर लगाया और उसके बाद समापन का बैनर लगाया।
खेलों को बढ़ावा देने के
लिए हो रही प्रतियोगिता
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया का प्रयास है कि गांव की मिट्टी में खेलने वाला बच्चा भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना और पूरे देश का नाम रोशन करे, इसलिए ऐसी बच्चों को मंच प्रदान करने के लिए सांसद खेल प्रतियोगिताओं का देश भर में आयोजन कराया जा रहा है। इसी क्रम में सागर में प्रतियोगिता शुरू हुई। इस मामले में पत्रिका ने दो बार सांसद डॉ. लता वानखेड़े से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें जैसे ही प्रतियोगिता के संबंध में सवाल पूछे जाने की जानकारी लगी, तो उन्होंने अपने पीए से कार्यक्रम में व्यस्त होने की बात कह दी।
