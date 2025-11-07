फर्जीवाड़ा: 69वीं शालेय प्रतियोगिता के समापन मंच का बैनर बदलकर कर सांसद खेल महोत्सव की औपचारिक शुरूआत

खेलों को बढ़ावा देने के

लिए हो रही प्रतियोगिता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया का प्रयास है कि गांव की मिट्टी में खेलने वाला बच्चा भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना और पूरे देश का नाम रोशन करे, इसलिए ऐसी बच्चों को मंच प्रदान करने के लिए सांसद खेल प्रतियोगिताओं का देश भर में आयोजन कराया जा रहा है। इसी क्रम में सागर में प्रतियोगिता शुरू हुई। इस मामले में पत्रिका ने दो बार सांसद डॉ. लता वानखेड़े से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें जैसे ही प्रतियोगिता के संबंध में सवाल पूछे जाने की जानकारी लगी, तो उन्होंने अपने पीए से कार्यक्रम में व्यस्त होने की बात कह दी।