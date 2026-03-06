दो बाइक की टक्कर में ड्यूटी के बाद घर लौट रहे एफआरवी पायलट की मौत, एक गंभीर

जिले में होली के मौके पर सड़क हादसे की एक दुखद घटना ने झकझोर दिया। गढ़ाकोटा थाना क्षेत्र के चनौआ गांव के पास दो तेज रफ्तार बाइकों की आमने-सामने टक्कर में डायल-112 के एक ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। यह हादसा ड्यूटी के बाद घर लौट रहे कर्मचारी की जान ले गया।

अस्पताल पहुंचने के पहले ही हो गई मौतसड़क दुर्घटना ने परिवार और सहकर्मियों को गहरा सदमा पहुंचाया है। गढ़ाकोटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चनौआ गांव के पास बहेरिया-गढ़ाकोटा मार्ग पर बुधवार रात दो बाइकों के बीच जोरदार भिड़ंत हुई। इस हादसे में गढ़ाकोटा थाने में डायल-112 सेवा के पायलट सौरभ तिवारी की अस्पताल पहुंचने के दौरान मौत हो गई। सौरभ तिवारी सागर के रहने वाले थे और वह रोजाना अप-डाउन किया करते थे। ड्यूटी समाप्त कर बाइक से घर की ओर जा रहे थे। गोवर्धन ढाबे के आसपास पहुंचते ही सामने से आ रही तेज गति वाली दूसरी बाइक से उनकी टक्कर हो गई। दोनों सवार गंभीर रूप से घायल हो गए।