दो बाइक की टक्कर में ड्यूटी के बाद घर लौट रहे एफआरवी पायलट की मौत, एक गंभीर

जिले में होली के मौके पर सड़क हादसे की एक दुखद घटना ने झकझोर दिया। गढ़ाकोटा थाना क्षेत्र के चनौआ गांव के पास दो तेज रफ्तार बाइकों की आमने-सामने टक्कर में डायल-112 के एक ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। यह हादसा ड्यूटी के बाद घर लौट रहे कर्मचारी की जान ले गया।
अस्पताल पहुंचने के पहले ही हो गई मौतसड़क दुर्घटना ने परिवार और सहकर्मियों को गहरा सदमा पहुंचाया है। गढ़ाकोटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चनौआ गांव के पास बहेरिया-गढ़ाकोटा मार्ग पर बुधवार रात दो बाइकों के बीच जोरदार भिड़ंत हुई। इस हादसे में गढ़ाकोटा थाने में डायल-112 सेवा के पायलट सौरभ तिवारी की अस्पताल पहुंचने के दौरान मौत हो गई। सौरभ तिवारी सागर के रहने वाले थे और वह रोजाना अप-डाउन किया करते थे। ड्यूटी समाप्त कर बाइक से घर की ओर जा रहे थे। गोवर्धन ढाबे के आसपास पहुंचते ही सामने से आ रही तेज गति वाली दूसरी बाइक से उनकी टक्कर हो गई। दोनों सवार गंभीर रूप से घायल हो गए।
सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए गढ़ाकोटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। डाक्टरों ने दोनों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल सागर रेफर कर दिया। हालांकि, अस्पताल पहुंचने से पहले या इलाज के दौरान सौरभ तिवारी ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर गुरुवार को पीएम कराया। दूसरी बाइक पर सवार युवक का नाम हेमंत बताया जा रहा है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में जारी है और उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। गढ़ाकोटा थाना प्रभारी शिवम दुबे ने बताया कि दुर्घटना के कारणों की गहन जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार प्रमुख वजह नजर आ रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी है।
बड़ी खबरेंView All
सागर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग