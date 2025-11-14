गौरझामर पुलिस ने कार से जब्त की 35 हजार रुपए की शराब, आरोपी भी पकड़ा गया

सागर. गौरझामर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक कार से 7 पेटी अवैध शराब जब्त की है। शराब की कीमत करीब 35 हजार रुपए आंकी गई है। थाना प्रभारी नासिर फारुकी ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि मढ़ी गांव की ओर से एक वाहन में अवैध शराब लाई जा रही है। सूचना पर टीम ने मढ़ी रोड पर संदिग्ध कार की घेराबंदी की। पुलिस ने वाहन रोककर जांच की तो कार में रखी 7 पेटी खोली गईं। पेटियों में 350 पाव देशी शराब मिली। वाहन चालक से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम ललितराम पुत्र पूरनलाल राठौर निवासी ग्राम नाहरमऊ का होना बताया। पुलिस ने कार सहित शराब जब्त की और आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला बनाया।