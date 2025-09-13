किराना व्यापारी की बेटी राशि 23 वर्ष की उम्र में बनी आयकर अधिकारी, पहले ही प्रयास में मिली सफलता

सागर . एमपी पीएससी परीक्षा 2024 का रिजल्ट गुुरुवार शाम को घोषित किया गया। तिलक गंज निवासी राशि जैन का प्रथम प्रयास में ही आयकर अधिकारी पद चयन हुआ। राशि की उम्र अभी केवल 23 वर्ष है। एमपी पीएससी परीक्षा की तैयारी करने के लिए वे पिछले साल ही इंदौर के जेनम संस्थान में गई थी। प्री में चयन होने के बाद एक वर्ष से घर नहीं लौटी। प्रतिदिन करीब 16 घंटे पढ़ाई करने के बाद राशि को सफलता मिली है। राशि ने पत्रिका को बताया कि उनके पिता राजेश जैन बांसा वाले तिलकगंज में किराने की दुकान चलाते हैं। इसके साथ ही पापड़ और पंचमेवा बनाने का काम करते हैं। मां चंदा जैन गृहिणी हैं। उन्होंने बताया कि वे दो भाई-बहन हैं। भाई सीए की तैयारी कर रहा है।