किराना व्यापारी की बेटी राशि 23 वर्ष की उम्र में बनी आयकर अधिकारी, पहले ही प्रयास में मिली सफलता

तिलकगंज निवासी राशि जैन ने इंदौर के जैनम संस्थान के पढ़ाई
सागर . एमपी पीएससी परीक्षा 2024 का रिजल्ट गुुरुवार शाम को घोषित किया गया। तिलक गंज निवासी राशि जैन का प्रथम प्रयास में ही आयकर अधिकारी पद चयन हुआ। राशि की उम्र अभी केवल 23 वर्ष है। एमपी पीएससी परीक्षा की तैयारी करने के लिए वे पिछले साल ही इंदौर के जेनम संस्थान में गई थी। प्री में चयन होने के बाद एक वर्ष से घर नहीं लौटी। प्रतिदिन करीब 16 घंटे पढ़ाई करने के बाद राशि को सफलता मिली है। राशि ने पत्रिका को बताया कि उनके पिता राजेश जैन बांसा वाले तिलकगंज में किराने की दुकान चलाते हैं। इसके साथ ही पापड़ और पंचमेवा बनाने का काम करते हैं। मां चंदा जैन गृहिणी हैं। उन्होंने बताया कि वे दो भाई-बहन हैं। भाई सीए की तैयारी कर रहा है।
बीएसएसी के बाद शुरू की तैयारी
राशि ने बताया कि उन्होंने डॉ. हरिसिंह गौर विवि से बीएमएसी मैथ्स की पढ़ाई की है। पढ़ाई करने बात पिछले वर्ष से ही पीएससी की तैयारी की। इसके लिए सेल्फ स्टडी की। हर दिन करीब 16 घंटे पढ़ाई की। सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रही। प्री में चयन होने के बाद सागर भी नहीं आई। उन्होंने बताया कि लक्ष्य तय करने के बाद सफलता मिली है।
ऋषव दूसरे स्थान पर आकर डिप्टी कलेक्टर
दूसरी रैंक पर आए ऋषव देवरी सागर के रहने वाले हैं। उन्होंने इंदौर के जीएसीसी से ही बीए और एमए किया। कोरोना काल के दौरान देवरी से ही पीएससी की तैयारी शुरु की। यह उनकी पहली मेंस और इंटरव्यू था। इसमें वह 945.50 अंक लाकर दूसरे स्थान पर आकर डिप्टी कलेक्टर बने हैं। ऋषव के पिता रिटायर्ड होमगार्ड प्लाटून कमांडर है और मां गृहिणी है।