दुनिया से चले गए, लेकिन 15 जिंदगियों को रौशन कर गए, अब परिजन को तसल्ली कि उनके अपनों ने फैलाया उजाला

गोपालगंज में 8 व 9 नवंबर 2024 की रात मेरे भतीजे की कार बिजली के खंभे से टकरा गई। हादसे में मेरे इकलौते भतीजे 21 वर्षीय अजेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। यह खबर जब मुझ तक पहुंची तो मेरे होश उड़ गए। परिवार सहित पूरे खानदान में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अजेंद्र के जाने के बाद उसकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती लेकिन तसल्ली है कि उसकी आंखें दुनिया देख रहीं हैं। हादसे की रात ही डीन डॉ. पीएस ठाकुर की प्रेरणा से मैंने भतीजे का नेत्रदान करवा दिया था। डॉ. प्रवीण खरे, डॉ. सारिका चौहान, डॉ. अंजलि विरानी पटेल, डॉ. इतिशा, डॉ. आदेश, डॉ. आयुषी की मदद से बेटे की दोनों कॉर्निया सुरक्षित रख लिया। 4 दिन बाद दोनों कॉर्निया दो अलग-अलग मरीजों को ट्रांसप्लांट किए गए। यह भावनाएं स्व. अजेंद्र सिंह के बड़े पिता संतोष सिंह ने नेत्र रोग विभाग के सम्मान समारोह के दौरान व्यक्त कीं।