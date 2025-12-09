ईश्वर को पाना है तो अभिमान को त्यागना होगा- कथा वाचक अरुण

इंसान अपने बुरे कर्म और गुनाहों से जब कठिनाई में फंस जाता है तो ईश्वर को दोष देता है। काल, कर्म और भगवान को दोष लगाना ठीक नहीं। जीवन मिला है तो प्रभु का स्मरण करो। सत्संग करो तभी जीवन की नदिया पर होगी। यह बात पूर्व प्रधान न्यायाधीश अरुण सिंह ने वरदान होटल के पिपलेश्वर धाम में आयोजित श्री राम कथा हनुमान गाथा के तीसरे दिन कही। सुंदरकांड का वर्णन करते हुए राम भक्त हनुमान और माता सीता के प्रसंग सुनाए। उन्होंने कहा कि भगवान हनुमान को जीवन में कभी अहंकार नहीं हुआ तभी तो वह राम के दुलारे थे। उन्होंने कहा सीता के बिना लक्ष्मी मिलना असंभव है और जब लक्ष्मी मिलती है तो शक्ति अपने आप आ जाती है यानी लक्ष्मी और शक्ति चाहिए तो सीता का स्मरण करना होगा। उन्होंने कहा रावण अभिमानी था। मानव शरीर में या तो अभिमान रहेगा या भगवान। ईश्वर को पाना है तो अभिमान को त्यागना होगा। जीवन में सुंदर होना श्रेष्ठ है लेकिन अच्छे लोगों की संगत करो सत्संग करना सर्वश्रेष्ठ है।