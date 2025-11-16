कृष्ण रुक्मणि का हुआ विवाह, गीतों पर भक्तों ने किया नृत्य

लक्ष्मीपुरा वार्ड चंपाबाग साहू परिसर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के छठवें दिन कथा आचार्य पंडित राजेंद्र कृष्ण शास्त्री महाराज ने कृष्ण रुक्मणि का विवाह प्रसंग सुनाया। विवाह प्रसंग आते ही महिलाओं ने मंगल गीत गए और ढोल बैंड की धुन पर खुशी में नृत्य किया पंडित राजेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बताया कि कृष्ण के जीवन से सीख लेने की जरूरत है। कृष्ण ने जहां धर्म, दोस्ती, सत्संग व प्रेम और वात्सल्य का धर्म निभाया। कृष्ण के जीवन में कई उतार-चढ़ाव आए, लेकिन वह बचपन से ही धर्म और सत्य के मार्ग पर अटल रहे। उन्होंने कहा जीवन में किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। रविवार को कृष्ण सुदामा प्रसंग के साथ कथा का समापन होगा। दीपक राजू साहू ने बताया कि कथा के छठवें दिन श्रीमद् भागवत कथा से संबंधित भक्त वृंदों से पांच प्रश्न किए गए। भक्तों ने चार प्रश्नों के जवाब दिए।