गाजे-बाजों के साथ मार्कंडेश्वर मंदिर में पहुंची लगुन, 100 वें वर्ष धूमधाम से निकाली जाएगी बारात

भगवत कृष्ण ने कहा कि जहां भगवान भोलेनाथ का विवाह संपन्न होता है वहां पर सब कुछ मंगल ही मंगल होता है कुछ भी अमंगल नहीं होता। सबसे पहले धरती पर भगवान भोलेनाथ और माता सती का विवाह हुआ और यह परंपरा प्रारंभ हुई। इस अवसर पर मंदिर ट्रस्ट कमेटी के अध्यक्ष शैलेश केसरवानी ने बाबा मार्कंडेश्वर की लगुन आई है। देव मार्कंडेश्वर मंदिर की बारात शहर की सबसे पुरानी बारात में से एक है। सर्वप्रथम पूरे शहर में केवल श्री देव मार्कंडेश्वर मंदिर की बारात निकाली जाती थी। अखिलेश मोनी केसरवानी ने कहा कि शिव की महिमा अनंत है, वे कल्याणकारी, शुभता के दाता, और सृष्टि के संरक्षक हैं। कार्यक्रम में सत्यम सोनी अरुण सिंघई,नीता केसरवानी,मणि ठाकुर, विष्णु साहू, अनिल जैन, पंकज सोनी, अब्बी साहू, कृष्ण कुमार दुबे, मोनू ठाकुर, रजनीश कुशवाहा व विक्रम साहू आदि मौजूद रहे।