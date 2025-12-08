8 दिसंबर 2025,

सोमवार

सागर

गाड़ी ओवर टेक करने पर शराब कंपनी कर्मचारियों पर तलवार-लाठी से हमला, तीन घायल

शराब कंपनी के तीन कर्मचारियों को रविवार दोपहर गाड़ी ओवर टेक करने की बात पर हथियारबंद लोगों ने कैंट थाना क्षेत्र के जिंदा सेमरा के पास उन्हें घेर लिया। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई। जिसके बाद शराब कर्मचारियों पर जानलेवा हमला बोल दिया। हमलावरों ने लाठी, डंडे, पाइप और तलवारों से ताबड़तोड़ वार किए। तीनों कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए।

सागर

image

Rizwan ansari

Dec 08, 2025

शराब कंपनी के तीन कर्मचारियों को रविवार दोपहर गाड़ी ओवर टेक करने की बात पर हथियारबंद लोगों ने कैंट थाना क्षेत्र के जिंदा सेमरा के पास उन्हें घेर लिया। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई। जिसके बाद शराब कर्मचारियों पर जानलेवा हमला बोल दिया। हमलावरों ने लाठी, डंडे, पाइप और तलवारों से ताबड़तोड़ वार किए। तीनों कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। हमलावरों ने उनकी दोनों लग्जरी गाड़ियों को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। तोड़फोड़ में दोनों गाडियों में करीब 50 हजार का नुकसान हुआ।

शराब कंपनी के लिए काम करते थे घायल

बताया जा रहा है कि शराब कंपनी में काम करने वाले सदर निवासी बिहारी पुत्र छोटेलाल रजक 40 वर्ष ने शिकायत में बताया कि वह काले रंग की कार चला रहे थे। उनके साथ मुस्तकीम सवार था। पीछे आ रही सफेद रंग की दूसरी गाड़ी में सुनील पटेल थे। तीनों बहेरिया थाना क्षेत्र के फोरलेन से लौट रहे थे। जैसे ही उनकी गाड़ियां जिंदा सेमरा के आगे पहुंचीं, पीछे से गाड़ियों का काफिला आया और रास्ता रोक लिया। बिहारी ने थाने में दी शिकायत में बताया कि लोग गाड़ियों से उतरे और सीधे गाली-गलौज शुरू कर दी। जब गाली देने से मना किया तो उन्होंने कारों से लाठी, डंडे, लोहे की पाइप और धारदार हथियार निकाले और हमला कर दिया। सुनील के दाहिने पैर और मुस्तकीम के बाएं घुटने पर भी गंभीर चोटें आईं।

जान बचाकर भागे शराब कंपनी के कर्मचारी

शराब कंपनी के कर्मचारी किसी तरह जान बचाकर भागे। हमलावरों ने पीछा किया और दोनों गाड़ियों को चकनाचूर कर दिया। मौके पर मौजूद वीरू श्रीवास्तव और राजेंद्र शर्मा ने बीच-बचाव किया, तभी तीनों की जान बची। घायलों को पहले बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। इलाज के बाद तीनों कैंट थाना पहुंचे और अज्ञात 4 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

सूत्र बोल रहे- अवैध शराब

बिक्री से जुड़ा पूरा मामला दरअसल पूरा विवाद अवैध शराब के धंधे को लेकर है। जानकारी के अनुसार शनिवार को शराब कंपनी के कर्मचारियों ने आबकारी विभाग को सूचना दी थी कि बहेरिया क्षेत्र के फोरलेन पर अवैध शराब बिक रही है। आबकारी टीम पहुंची तो आरोपी भाग निकले। रविवार को फिर वहीं कर्मचारी उसी इलाके में रेकी करने गए थे। उन्हें जानकारी थी कि कुछ जगहों पर अवैध शराब की बड़ी खेप तैयार हो रही है। लौटते वक्त अवैध शराब माफिया को उनकी हरकत की भनक लग गई। नतीजतन, उन्होंने पहले से योजना बनाकर काफिले के साथ घात लगाई और फिर हमला किया। हमले में करीब 25 से 30 लोग शामिल थे।

कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान

जिले में अवैध शराब का कारोबार लंबे समय से सिरदर्द बना हुआ है। दिन के उजाले में शहर के इतने नजदीक इतने बड़े हमले ने पुलिस की कानून-व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह पहला मौका नहीं है, जब शहर में इतना संगीन और खुला हमला हुआ हो। शराब कंपनी के लोग शहर में ओवर रेट पर शराब बिक्री कर रहे हैं, इधर दूसरी तरफ अवैध शराब कारोबारी इसका फायदा उठाने के लिए सप्लाई में जुटे हैं, जिससे संघर्ष की स्थिति बन रही है और पुलिस तमाशबीन बनी हुई है।

संबंधित विषय:

#Crime

Published on:

08 Dec 2025 04:55 pm

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

