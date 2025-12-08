गाड़ी ओवर टेक करने पर शराब कंपनी कर्मचारियों पर तलवार-लाठी से हमला, तीन घायल

बताया जा रहा है कि शराब कंपनी में काम करने वाले सदर निवासी बिहारी पुत्र छोटेलाल रजक 40 वर्ष ने शिकायत में बताया कि वह काले रंग की कार चला रहे थे। उनके साथ मुस्तकीम सवार था। पीछे आ रही सफेद रंग की दूसरी गाड़ी में सुनील पटेल थे। तीनों बहेरिया थाना क्षेत्र के फोरलेन से लौट रहे थे। जैसे ही उनकी गाड़ियां जिंदा सेमरा के आगे पहुंचीं, पीछे से गाड़ियों का काफिला आया और रास्ता रोक लिया। बिहारी ने थाने में दी शिकायत में बताया कि लोग गाड़ियों से उतरे और सीधे गाली-गलौज शुरू कर दी। जब गाली देने से मना किया तो उन्होंने कारों से लाठी, डंडे, लोहे की पाइप और धारदार हथियार निकाले और हमला कर दिया। सुनील के दाहिने पैर और मुस्तकीम के बाएं घुटने पर भी गंभीर चोटें आईं।