अब बिजली चमकने के ’20 मिनट’ पहले आएगा SMS, मिलेगी चेतावनी

MP News: एमपी के सागर जिले में आइआइटीएम पुणे की तरफ से एलएलएन लाइटिंग सेंसर लगाए गए हैं। यह उपकरण बिजली गिरने का पता लगाता है और चेतावनी जारी करता है, ताकि लोगों को पहले से सूचित किया जा सके और नुकसान से बचाया जा सके। सिविल लाइन स्थित मौसम विभाग की छत पर लगाया गया यह सेंसर बिजली चमकने के 20-45 मिनट पहले चेतावनी देगा और शहर से 40 किमी की रेंज को कवर करेगा।