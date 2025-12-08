SIR के दबाव में एक और BLO को आया हार्ट अटैक, फिर थम गईं सांसें

MP News: मध्यप्रदेश के सागर जिले में SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण के दवाब में एक महिला बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बेटे के द्वारा आरोप लगाया गया है कि उसकी मां SIR के काम को लेकर प्रेशर में थी। जिसके चलते उन्हें हार्ट अटैक आया।
जानकारी के मुताबिक, लक्ष्मी जारोलिया पिछले 4-5 सालों से बीएलओ का काम कर रही थी। उनके बेटे देवांशु ने आरोप लगाया है कि मां के ऊपर SIR का काफी दवाब था। वह सुबह से रात तक रिपोर्ट तैयार करती रहती थी। इसी प्रेशर के दौरान उनकी तबियत बिगड़ गई। तभी अस्पताल लाया गया तो डॉक्टर ने हार्ट से संबंधित रोग की पुष्टि की थी।
शहडोल जिले के सोहागपुर में बीएलओ मनीराम नापित की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। वह पतेरिया गांव मतदाताओं से फॉर्म भरवा रहे थे। उसी दौरान एक अधिकारी का फोन आया और उनकी तबियत बिगड़ गई। ज्यादा तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज लाया गया। यहां पहुंचने से पहले उन्होंने दम तोड़ दिया।
नर्मदापुरम जिले के पिपरिया में एसआईआर सर्वे करके लौट रहे सहायक शिक्षक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई थी। वह रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे। उसी दौरान हादसा हो गया। इलाज के लिए उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। यहां पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी।
इसी तरह 20 नवंबर की रात मंडीदीप में एक बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वह ऑनलाइन मीटिंग कर रहे थे। मीटिंग खत्म होने के बाद 10 मिनट बाद उनकी तबियत बिगड़ और वह वॉशरूम में गिर गए। उन्हें परिजन एम्स लेकर आए, लेकिन तब तक बहुत देर चुकी थी।
