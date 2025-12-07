एमपी में गाड़ी ओवरटेक को लेकर विवाद में भाजपा मंडल अध्यक्ष के भतीजे की हत्या

पुलिस के अनुसार, 5 दिसंबर की रात बसाहरी टांडा गांव में भाजपा मंडल अध्यक्ष चित्तर सिंह के भतीजे प्रमोद राजपूत (27) की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जांच की और जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में प्रेम नट, नरेश नट, तथा दो नाबालिग शामिल हैं। प्रेम नट और नरेश नट किशोर न्यायालय के पास बाघराज वार्ड के निवासी हैं। एक नाबालिग भी इसी क्षेत्र का रहने वाला है, जबकि दूसरा नाबालिग गंजबासौदा, विदिशा का निवासी है।