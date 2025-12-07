एमपी में गाड़ी ओवरटेक को लेकर विवाद में भाजपा मंडल अध्यक्ष के भतीजे की हत्या

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी और इनसेट में मृतक प्रमोद राजपूत
mp news: मध्यप्रदेश के सागर जिले के बीना के बसाहरी टांडा गांव में बीते दिनों शुक्रवार की रात हुई भाजपा मंडल अध्यक्ष के भतीजे की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने 36 घंटे के अंदर हत्या की वारदात का खुलासा करते हुए दो नाबालिग सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर हुए विवाद में आरोपियों ने भाजपा मंडल अध्यक्ष के भतीजे की चाकू मारकर हत्या की थी और फरार हो गए थे।
पुलिस के अनुसार, 5 दिसंबर की रात बसाहरी टांडा गांव में भाजपा मंडल अध्यक्ष चित्तर सिंह के भतीजे प्रमोद राजपूत (27) की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जांच की और जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में प्रेम नट, नरेश नट, तथा दो नाबालिग शामिल हैं। प्रेम नट और नरेश नट किशोर न्यायालय के पास बाघराज वार्ड के निवासी हैं। एक नाबालिग भी इसी क्षेत्र का रहने वाला है, जबकि दूसरा नाबालिग गंजबासौदा, विदिशा का निवासी है।
पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पूछताछ में बताया है कि 5 दिसंबर की रात वो सभी गुनगी टोला गांव में शादी में शामिल होने के लिए आए थे। जब वह बसाहरी टांड़ा के पास पहुंचे, तो वहीं से प्रमोद राजपूतअपने दोस्त राहुल के साथ जा रहा था। इसी दौरान उनके बीच मोटर साइकिल ओवरटेक करने को लेकर कहासुनी हो गई और प्रेम नट ने प्रमोद की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने घटना में उपयोग किया चाकू व मोटर साइकिल भी जब्त कर ली है।
