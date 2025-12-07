ओवरब्रिजों पर बनाई अवैध पार्किंग, हादसों का बना रहता है डर, नहीं हो रही कार्रवाई

बीना. शहर में खुरई गेट, झांसी गेट, सागर रेलवे लाइन पर ओवरब्रिज का निर्माण किया गया है। इन ब्रिजों पर अवैध पार्किंग के कारण यातायात बाधित होता है और हादसों की आशंका बनी रहती है। इसके बाद भी जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं।

खुरई रोड पर बने ब्रिज पर सबसे ज्यादा यातायात का दबाव रहता है और यहीं ब्रिज पर बाजू में दिनभर वाहन खड़े रहते हैं। दुकानों पर लोग खरीदी करने जाते हैं और वाहन ब्रिज पर ही पार्क कर देते हैं। घंटों यहां वाहन खड़े रहने से बाजू से निकलने वाले भारी वाहन चालकों को परेशानी होती है। साथ ही तेज गति से निकलने वाले वाहनों के कारण किसी दिन बड़ा हादसा भी हो सकता है। इसी तरह झांसी रेलवे गेट बने ओवरब्रिज पर भी वाहन खड़े होते हैं। यहां बड़ी बजरिया में खरीदी करने के लिए आने वाले लोग ब्रिज पर ही वाहन खड़े करके चले जाते हैं। इसके बाद भी इन्हें हटाने की कार्रवाई नहीं की जाती है।