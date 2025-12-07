7 दिसंबर 2025,

सागर

ओवरब्रिजों पर बनाई अवैध पार्किंग, हादसों का बना रहता है डर, नहीं हो रही कार्रवाई

चौबीसों घंटे रहता है भारी वाहनों का दबाव, फिर भी जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान

सागर

image

sachendra tiwari

Dec 07, 2025

Illegal parking on overbridges creates fear of accidents, no action taken

खुरई रोड स्थित ब्रिज पर खड़े वाहन

बीना. शहर में खुरई गेट, झांसी गेट, सागर रेलवे लाइन पर ओवरब्रिज का निर्माण किया गया है। इन ब्रिजों पर अवैध पार्किंग के कारण यातायात बाधित होता है और हादसों की आशंका बनी रहती है। इसके बाद भी जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं।
खुरई रोड पर बने ब्रिज पर सबसे ज्यादा यातायात का दबाव रहता है और यहीं ब्रिज पर बाजू में दिनभर वाहन खड़े रहते हैं। दुकानों पर लोग खरीदी करने जाते हैं और वाहन ब्रिज पर ही पार्क कर देते हैं। घंटों यहां वाहन खड़े रहने से बाजू से निकलने वाले भारी वाहन चालकों को परेशानी होती है। साथ ही तेज गति से निकलने वाले वाहनों के कारण किसी दिन बड़ा हादसा भी हो सकता है। इसी तरह झांसी रेलवे गेट बने ओवरब्रिज पर भी वाहन खड़े होते हैं। यहां बड़ी बजरिया में खरीदी करने के लिए आने वाले लोग ब्रिज पर ही वाहन खड़े करके चले जाते हैं। इसके बाद भी इन्हें हटाने की कार्रवाई नहीं की जाती है।

बैठक में भी उठा था मुद्दा
कुछ माह पूर्व सडक़ सुरक्षा को लेकर हुई बैठक में भी लोगों ने यह मुद्दा उठाया था और वहां से अवैध पार्किंग खत्म करने की मांग की थी, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं हुआ है।

यातायात पुलिस की है कमी
शहर में यातायात पुलिस की भी कमी है, जिससे वह सभी पॉइंटों पर ड्यूटी नहीं कर पाते हैं। यदि पुलिसबल की संख्या बढ़ा दी जाए, तो अवैध पार्किंग से वाहनों को हटाया जा सकता है। साथ ही लगातार निगरानी होने से समस्या का समाधान हो सकता है।

