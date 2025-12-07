दो शातिर चोर पकड़ाए, हीरे की अंगूठी सहित 8 लाख का माल जब्त

थानाप्रभारी बीबीएस परिहार ने बताया कि 24 सितंबर 2021 को मनोज कुमार सोनी ट्रेन नंबर 01703 रीवा-आंबेडकरनगर एक्सप्रेस के कोच बी-1 में सतना से भोपाल जा रहा था, यात्रा के दौरान उसके बैग व अटैची में रखे कपड़े, शुगर चेक मशीन, लेनोवो लैपटॉप, 10 नग हीरे, 9 नग गोल्ड डायमंड ज्वैलरी, एक हीरा तथा हीरे की अंगूठी, अन्य दस्तावेज, कुल 8 लाख रुपए कीमती सामान अज्ञात बदमाश चोरी कर ले गया था। मामले में जीआरपी ने मामला दर्ज आरोपियों की तलाश की।