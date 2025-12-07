दो शातिर चोर पकड़ाए, हीरे की अंगूठी सहित 8 लाख का माल जब्त

GRP nabs two notorious thieves with goods worth Rs 8 lakh
mp crime: मध्यप्रदेश के सागर जिले के बीना में जीआरपी ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। जीआरपी ने ट्रेनों में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। दोनों चोर काफी शातिर हैं और पुलिस इनकी करीब चार साल से तलाश कर रही थी। चोरों के पास से करीब 8 लाख रुपए का माल बरामद किया है। तकनीकी साक्ष्यों की मदद से की गई इस कार्रवाई से जीआरपी को बड़ी सफलता मिली है।
थानाप्रभारी बीबीएस परिहार ने बताया कि 24 सितंबर 2021 को मनोज कुमार सोनी ट्रेन नंबर 01703 रीवा-आंबेडकरनगर एक्सप्रेस के कोच बी-1 में सतना से भोपाल जा रहा था, यात्रा के दौरान उसके बैग व अटैची में रखे कपड़े, शुगर चेक मशीन, लेनोवो लैपटॉप, 10 नग हीरे, 9 नग गोल्ड डायमंड ज्वैलरी, एक हीरा तथा हीरे की अंगूठी, अन्य दस्तावेज, कुल 8 लाख रुपए कीमती सामान अज्ञात बदमाश चोरी कर ले गया था। मामले में जीआरपी ने मामला दर्ज आरोपियों की तलाश की।
तकनीकी साक्ष्य के आधार पर मामले के इनामी आरोपी विशाल गायकवाड को 27 नवंबर 2025 को व उसके साथी बाबूराव साहेबराव जाधव को 28 नवंबर 2025 को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। दोनों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपियों से करीब 8 लाख रुपए का चोरी गया माल बरामद किया गया। इसके बाद उन्हें दोबारा 6 दिसंबर को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया।
