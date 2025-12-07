खड़े होने का कारण पूछा तो सीने में घोंप दिया चाकू, फेफड़ा में बने घाव से खून बहने से मौत

ग्राम बसाहरी टांड़ा के पास सड़क पर खड़े होने का कारण पूछने पर एक अज्ञात व्यक्ति ने युवक के सीने में चाकू घोंप दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद से आरोपी फरार हैं। जानकारी के अनुसार खिमलासा भाजपा मंडल अध्यक्ष चित्तर सिंह के भतीजे प्रमोद पुद्ध जगत सिंह राजपूत (27) निवासी बसाहरी शुक्रवार की रात में अपने दोस्त राहुल के साथ परिवार के क्रशर पर गया था। जहां उसे कुछ अज्ञात युवक खड़े हुए मिले। प्रमोद ने उन लोगों से वहां से जाने के लिए कहा और रात करीब 11 बजे वह क्रशर से अपने घर वापस बसाहरी आ रहा था। इसके बाद जैसे ही वह बसाहरी टांड़ा के पास खिमलासा रोड पहुंचे, तो उसे फिर वही चार युवक खड़े हुए मिले, जिस पर प्रमोद ने उनसे वहां खड़े होने का कारण पूछा, तो एक बदमाश ने सीने में चाकू घोंप दिया। घटना को अंजाम देने के बाद चारों बदमाश वहां से भाग निकले। पीछे से कार से आ रहे परिजन गोलू ने राहुल की मदद से घायल को सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। शनिवार की सुबह 11 मृतक का पीएम किया गया और शव परिजनों की सुपुर्द कर दिया। पीएम करने वाले डाॅक्टर्स का कहना है कि प्रथम दृष्टया यह नजर आया है कि फेफड़ा के दायें तरफ नुकीली चीज अंदर तक पहुंची और उससे हुए घाव से खून ज्यादा मात्रा में बह गया, जिससे मौत हो गई। कुछ पसली भी टूटी हैं। शनिवार की शाम एएसपी बीना डॉ. संजीव उइके ने भी मौके का निरीक्षण किया और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली।