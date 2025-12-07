7 दिसंबर 2025,

रविवार

सागर

खड़े होने का कारण पूछा तो सीने में घोंप दिया चाकू, फेफड़ा में बने घाव से खून बहने से मौत

ग्राम बसाहरी टांड़ा के पास सड़क पर खड़े होने का कारण पूछने पर एक अज्ञात व्यक्ति ने युवक के सीने में चाकू घोंप दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद से आरोपी फरार हैं। जानकारी के अनुसार खिमलासा भाजपा मंडल अध्यक्ष चित्तर सिंह के भतीजे प्रमोद पुद्ध जगत सिंह राजपूत (27) निवासी बसाहरी शुक्रवार की रात में अपने दोस्त राहुल के साथ परिवार के क्रशर पर गया था।

सागर

image

Rizwan ansari

Dec 07, 2025

ग्राम बसाहरी टांड़ा के पास सड़क पर खड़े होने का कारण पूछने पर एक अज्ञात व्यक्ति ने युवक के सीने में चाकू घोंप दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद से आरोपी फरार हैं। जानकारी के अनुसार खिमलासा भाजपा मंडल अध्यक्ष चित्तर सिंह के भतीजे प्रमोद पुद्ध जगत सिंह राजपूत (27) निवासी बसाहरी शुक्रवार की रात में अपने दोस्त राहुल के साथ परिवार के क्रशर पर गया था। जहां उसे कुछ अज्ञात युवक खड़े हुए मिले। प्रमोद ने उन लोगों से वहां से जाने के लिए कहा और रात करीब 11 बजे वह क्रशर से अपने घर वापस बसाहरी आ रहा था। इसके बाद जैसे ही वह बसाहरी टांड़ा के पास खिमलासा रोड पहुंचे, तो उसे फिर वही चार युवक खड़े हुए मिले, जिस पर प्रमोद ने उनसे वहां खड़े होने का कारण पूछा, तो एक बदमाश ने सीने में चाकू घोंप दिया। घटना को अंजाम देने के बाद चारों बदमाश वहां से भाग निकले। पीछे से कार से आ रहे परिजन गोलू ने राहुल की मदद से घायल को सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। शनिवार की सुबह 11 मृतक का पीएम किया गया और शव परिजनों की सुपुर्द कर दिया। पीएम करने वाले डाॅक्टर्स का कहना है कि प्रथम दृष्टया यह नजर आया है कि फेफड़ा के दायें तरफ नुकीली चीज अंदर तक पहुंची और उससे हुए घाव से खून ज्यादा मात्रा में बह गया, जिससे मौत हो गई। कुछ पसली भी टूटी हैं। शनिवार की शाम एएसपी बीना डॉ. संजीव उइके ने भी मौके का निरीक्षण किया और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली।

आरोपियों की तलाश जारी

घटना के बाद अलग-अलग टीम गठित करके आरोपियों की तलाश की जा रही है, घटना को अंजाम देने वाले युवकों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, जल्द ही वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। - राधेश्याम पटेल, थाना प्रभारी, खिमलासा

Published on:

07 Dec 2025 05:16 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / खड़े होने का कारण पूछा तो सीने में घोंप दिया चाकू, फेफड़ा में बने घाव से खून बहने से मौत

