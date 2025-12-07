7 दिसंबर 2025,

रविवार

सागर

काले हिरण के शिकार में एसआइटी कभी भी दे सकती है दबिश, अंतरराज्यीय तस्करी के जुड़ रहे तार

राहतगढ़ क्षेत्र की टेहरा दटेहरी गांव के पास जंगल में बीती रात हुए काले हिरण के शिकार में वन विभाग के साथ अब मध्य प्रदेश वन विभाग और पुलिस प्रशासन भी सक्रिय हो गया है।

सागर

Rizwan ansari

Dec 07, 2025

राहतगढ़ क्षेत्र की टेहरा दटेहरी गांव के पास जंगल में बीती रात हुए काले हिरण के शिकार में वन विभाग के साथ अब मध्य प्रदेश वन विभाग और पुलिस प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। सूत्रों की माने तो काले हिरण के शिकार के मामले में एसआइटी कभी भी संबंधित क्षेत्र में दबिश देकर जांच पड़ताल कर सकती है। काले हिरण का शिकार करने वाले डॉ. वसीम खान के अंतरराज्यीय तस्करों से संबंध होने की आशंका है, जिसके चलते अब जांच को और गंभीरता से लिया जा रहा है। ऐसी सूचना है कि डॉ. वसीम बीते कई सालों से क्षेत्र में वन्य प्राणियों का शिकार कर तस्करी कर रहा था।

Published on:

07 Dec 2025 05:13 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / काले हिरण के शिकार में एसआइटी कभी भी दे सकती है दबिश, अंतरराज्यीय तस्करी के जुड़ रहे तार

