1 करोड़ 60 लाख रुपए से बनेगा महुआखेड़ा-जुझारपुरा की सड़क

हीरा सिंह ने बक्सवाहा में 25 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सीसी सडक़ का भूमिपूजन किया गया। 20 लाख रुपए की लागत से निर्मित सीसी सड़क और पंचायत भवन का लोकार्पण भी किया। जिपं. अध्यक्ष ने कहा कि हमारा लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करना है, ताकि हर व्यक्ति को इसका लाभ मिले। इस अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष रमेश चढ़ार, जितेंद्र सिंह, संतोष पटेल, इंद्राज सिंह, मीना चढ़ार, सुरेंद्र सिंह, अशोक मिश्रा, प्रेम सिंह, अरविंद अहिरवार उपस्थित रहे।