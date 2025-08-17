नाबालिग को धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाला गिरफ्तार

थाना पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे उप जेल बंडा भेजा गया।

पुलिस ने बताया कि पिपरिया इल्लाई निवासी 23 वर्षीय आरोपी आकाश अहिरवार ने क्षेत्र की एक नाबालिग के साथ डरा धमका कर दुष्कर्म किया। आरोपी पिछले 6 माह से नाबालिग को डरा धमका रहा था। परेशान होकर जब नाबालिग ने परिजनों को आकाश की करतूत बताई तो परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।