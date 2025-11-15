एमपी में हेलमेट न पहनने पर कार ड्राइवर का चालान कटा, फिर हुआ ये…

खुरई थावरी निवासी इंद्रराज सिंह ठाकुर को 5 मार्च को यातायात पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से पीलीकोठी सिविल लाइन रोड पर ई-चालान काटा है। चालान प्राप्त हुआ। जिसमें बताया गया कि वाहन संख्या एमपी 15 जेडसी 1563 के चालक ने वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहना था। जबिक, एमपी 15 जेडसी 1563 बोलरो का रजिस्ट्रेशन नंबर है। इसके लिए 300 रुपए का जुर्माना लगाया गया।



अधिवक्ता कृष्ण प्रताप सिंह राजपूत ने पक्षकार इंद्रराज सिंह की बोलेरो गाड़ी के लिए बनाया गए ई-चालान को 15 दिन में अवैध घोषित करने की बात कही है। साथ चेतावनी दी कि यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

