सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान, लाड़ली बहनों को दीपावली के बाद मिलेंगे 1500 रुपए

MP News: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव गुरुवार को सागर जिले की सुरखी विधानसभा के जैसीनगर पहुंचे। यहां पर उन्होंने लाड़ली बहनों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सीएम मोहन यादव ने कहा है कि दीपावली के बाद भाई दूज से लाड़ली बहनों को 1500 रुपए मिलना शुरू होंगे।
सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेसी कुछ भी कहें लेकिन इसी दीपावली के बाद भाई दूज से लाड़ली बहनों को 1500 रुपए मिलना शुरू होंगे। मोहन यादव ने कहा कि ये कांग्रेसी रोते रहें, हमारे पास इतना पैसा है कि हम बहनों को देते रहेंगे।
सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा कि आज सिंगल विंडो का शुभारंभ किया है। इस समय जिस तरह घर-घर नल से जल पहुंच रहा है। ठीक इसी तरह आने वाले समय में घर-घर लाइन के जरिए गैस पहुंचेगी। सिंगल विंडो से सभी प्रकार की अनुमति और एनओसी मिलेंगी। कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस गोमांस और गोवंश को लेकर बात करते हैं। लेकिन हमारी सरकार 2004 के बाद मप्र में गोवंश को लेकर कानून लेकर आई। गोमांस और गोवध की तो छोड़ो, गोमाता को कोई परेशान नहीं कर सकता है।
आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई यदि परेशान करेगा तो उसकी जगह जेल में होगी। गोशालाओं की संख्या बढ़ाई गई। दूध उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन इन कांग्रेसियों ने कभी फूटी-कौड़ी नहीं दी। कोई योजना नहीं बनाई।