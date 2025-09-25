सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान, लाड़ली बहनों को दीपावली के बाद मिलेंगे 1500 रुपए

सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा कि आज सिंगल विंडो का शुभारंभ किया है। इस समय जिस तरह घर-घर नल से जल पहुंच रहा है। ठीक इसी तरह आने वाले समय में घर-घर लाइन के जरिए गैस पहुंचेगी। सिंगल विंडो से सभी प्रकार की अनुमति और एनओसी मिलेंगी। कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस गोमांस और गोवंश को लेकर बात करते हैं। लेकिन हमारी सरकार 2004 के बाद मप्र में गोवंश को लेकर कानून लेकर आई। गोमांस और गोवध की तो छोड़ो, गोमाता को कोई परेशान नहीं कर सकता है।