बिजली विभाग का अफसर 1 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों धराया, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

MP News: मध्यप्रदेश में इन दिनों रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। शनिवार को लोकायुक्त ने सागर में एक और रिश्वतखोर अफसर को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बिजली विभाग के अफसर के द्वारा बिजली लाइन शिफ्ट कराने की एवज में मांगी गई थी।



लोकायुक्त के अनुसार, मकरोनिया के अभिनंदन नगर में स्थित एक प्लाट के ऊपर से गुजर रही 11केवी की लाइन को शिफ्ट करवाने के नाम पर आवेदक रामकुमार पटेल (पेटी ठेकेदार) से प्रभारी एई ने डेढ़ लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। पेटी ठेकेदार ने एस्टीमेट बिजली कंपनी के कार्यालय में जमा किया था और उसको जिसको डीई के माध्यम से एप्रूवल दिया जाना था।