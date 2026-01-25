विदिशा में लूट, बाल्टी में सोना-नकद लेकर भाग रहा लुटेरा सागर में पकड़ा गया

पुलिस के मुताबिक रायखेड़ी गांव में लूट की वारदात को आसानी से अंजाम देने के बाद लुटेरे लालच में आ गए। यही वजह रही कि वो राहतगढ़ के पिपारिया खास गांव में घुस गए। यहां वह गांव में हथियार लहराते हुए घरों के दरवाजों में तोड़फोड़ कर रहे थे। पुलिस को इसकी सूचना मिली तो राहतगढ़ थाना प्रभारी मुकेश सिंह ठाकुर टीम के साथ मौके पर रवाना हुए। पुलिस को आता देख आरोपी यहां से भागने की कोशिश करने लगे। संदेह होने पर पुलिस ने बाइक सवारों का पीछा किया। भागने की हड़बड़ी में एक बाइक पर पीछे बैठा आरोपी जो कि सामान संभाल रहा था रजवांस गांव के पास गिर गया। पुलिस ने तत्काल उसे दबोच लिया। उसके साथ एक प्लास्टिक की बाल्टी भी गिरी थी। पुलिस को उस बाल्टी से 5.58 लाख कैश और 32 तोला सोने के जेवरात बरामद हुए हैं।