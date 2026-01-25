विदिशा में लूट, बाल्टी में सोना-नकद लेकर भाग रहा लुटेरा सागर में पकड़ा गया

vidisha loot accused arrested sagar gold cash recovered
mp news: मध्यप्रदेश के विदिशा के त्योंदा थाना क्षेत्र के रायखेड़ी गांव में शुक्रवार की रात बृजबिहारी कुर्मी के घर में घुसकर परिवार को बंधक बनाकर बड़ी लूट की वारदात को अंजाम देने वाले लुटेरों में से एक को सागर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लुटेरे वारदात को अंजाम देकर भाग रहे थे तभी राहतगढ़ में पुलिस की घेराबंदी देख दो बाइक पर सवार लुटेरे बाइक पलटाकर भागने लगे। इसी दौरान एक आरोपी बाइक से गिर गया जिसे पुलिस ने पकड़ लिया। आरोपी के पास से लाखों रूपये कैश और 32 तोला सोने के जेवरात बरामद हुए हैं।
पुलिस के मुताबिक रायखेड़ी गांव में लूट की वारदात को आसानी से अंजाम देने के बाद लुटेरे लालच में आ गए। यही वजह रही कि वो राहतगढ़ के पिपारिया खास गांव में घुस गए। यहां वह गांव में हथियार लहराते हुए घरों के दरवाजों में तोड़फोड़ कर रहे थे। पुलिस को इसकी सूचना मिली तो राहतगढ़ थाना प्रभारी मुकेश सिंह ठाकुर टीम के साथ मौके पर रवाना हुए। पुलिस को आता देख आरोपी यहां से भागने की कोशिश करने लगे। संदेह होने पर पुलिस ने बाइक सवारों का पीछा किया। भागने की हड़बड़ी में एक बाइक पर पीछे बैठा आरोपी जो कि सामान संभाल रहा था रजवांस गांव के पास गिर गया। पुलिस ने तत्काल उसे दबोच लिया। उसके साथ एक प्लास्टिक की बाल्टी भी गिरी थी। पुलिस को उस बाल्टी से 5.58 लाख कैश और 32 तोला सोने के जेवरात बरामद हुए हैं।
जो आरोपी पकड़ा गया है उसका नाम धनसिंह उर्फ छोटू पुत्र दशरथ पटेल उम्र 21 वर्ष, निवासी सेमरा है। आरोपी ने कबूला कि उसने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर विदिशा के रायखेड़ी में हथियारों के बल पर वारदात को अंजाम दिया था। उसकी गिरफ्तारी की सूचना विदिशा पुलिस को दे दी गई है। आरोपी को पकड़ने वाली टीम में एएसआई हरिनारायण दुबे, रामसिंह, प्रधान आरक्षक मणिशंकर मिश्रा, रंजीत सिंह आदि शामिल थे। बता दें कि विदिशा के रायखेड़ी गांव में रहने वाले बृजबिहारी कुर्मी के घर में घुसकर शुक्रवार की रात को 4 लुटेरों ने परिवार को बंधक बनाकर बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी घर से 10 लाख कैश, 40 तोला सोना व डेढ़ किलो चांदी लेकर फरार हुए थे।
