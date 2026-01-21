अभिभावकों को किसी एक दुकान से सामान खरीदने न किया जाए बाध्य, पोर्टल पर जानकारी करें अपलोड



फीस का रखा जाए लेखा जोखा

विद्यार्थियों से ली जाने वाली फीस का विधिवत लेखा रखा जाए, निर्धारित प्रारूप में अभिलेखों का संधारण किया जाए। विद्यार्थियों की नियमित रूप से करियर एवं मेंटल काउंसलिंग की जाए, ताकि परीक्षा के समय विद्यार्थियों में किसी प्रकार का तनाव उत्पन्न ना हो। बैठक में उपस्थित निजी स्कूलों के संचालक एवं प्राचार्य ने भी तथ्य रखे व उनका समाधान एसडीएम ने किया। निजी स्कूलों द्वारा स्कूलों की छुट्टी के समय स्कूल के आसपास पुलिस पेट्रोलिंग की मांग रखी गई। जिसपर एसडीएम ने संबंधित थाना पुलिस को निर्देशित किया। बैठक में सहायक संचालक शिक्षा, विकासखंड स्रोत समन्वयक, संकुल प्राचार्य एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।