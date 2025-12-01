देवरी में सागौन तस्करी पर पुलिस-वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 21 लट्ठे सहित मालवाहक जब्त, दो गिरफ्तार

देवरी क्षेत्र में शनिवार देर रात पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने सागौन तस्करी की बड़ी खेप पकड़ी। सहजपुर चौराहे पर नाकाबंदी के दौरान सागौन के 21 लट्ठों से भरे मालवाहक क्रमांक MP-28-G-6279 को पकड़ा गया। वाहन में सवार दो युवक राजकुमार पाल 18 वर्ष पुत्र चक्रेश पाल निवासी रसेना और प्रदीप जाटव 22 वर्ष पुत्र मदन लाल जाटव निवासी झुनकू वार्ड देवरी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मुख्य आरोपी राहुल मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया।
जब्त सागौन की कीमत लाखों में बताई जा रही है। मुखबिर की सूचना पर उपवन मंडल अधिकारी रेखा पटेल ने तत्काल टीम गठित की और देवरी थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह बुंदेला के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ सहजपुर रोड पर घेराबंदी की गई। रात करीब ढाई बजे मालवाहक को रोककर तलाशी ली गई तो उसमें 21 कीमती सागौन के लट्ठे मिले।
पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि केसली के घाना गांव से राहुल नामक व्यक्ति ने लकड़ी लोड करवाई थी और वे इसे नरसिंहपुर जिले के करेली ले जा रहे थे। रात में हुई कार्रवाई के बाद रविवार की सुबह करीब 11 बजे उपवन मंडल अधिकारी रेखा पटेल थाने पहुंचीं और वाहन, लकड़ी और आरोपियों को विधिवत हैंडओवर लेकर वन विभाग ले गईं। वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फरार आरोपी राहुल की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गईं हैं। गौरतलब है कि कड़ाके की ठंड और रात के समय में लकड़ी तस्कर पूरी तरह सक्रिय हैं। पुलिस की सतर्कता से यह बड़ी खेप पकड़ी गई। फिलहाल जब्त सागौन का मूल्यांकन किया जा रहा है। क्षेत्र में सागौन तस्करी पर लगाम लगाने के लिए पुलिस-वन विभाग की संयुक्त गश्त बढ़ाने की मांग जोर पकड़ने लगी है।
