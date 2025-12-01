Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

देवरी में सागौन तस्करी पर पुलिस-वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 21 लट्ठे सहित मालवाहक जब्त, दो गिरफ्तार

देवरी क्षेत्र में शनिवार देर रात पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने सागौन तस्करी की बड़ी खेप पकड़ी। सहजपुर चौराहे पर नाकाबंदी के दौरान सागौन के 21 लट्ठों से भरे मालवाहक क्रमांक MP-28-G-6279 को पकड़ा गया।

2 min read
Google source verification

सागर

image

Rizwan ansari

Dec 01, 2025

देवरी क्षेत्र में शनिवार देर रात पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने सागौन तस्करी की बड़ी खेप पकड़ी। सहजपुर चौराहे पर नाकाबंदी के दौरान सागौन के 21 लट्ठों से भरे मालवाहक क्रमांक MP-28-G-6279 को पकड़ा गया। वाहन में सवार दो युवक राजकुमार पाल 18 वर्ष पुत्र चक्रेश पाल निवासी रसेना और प्रदीप जाटव 22 वर्ष पुत्र मदन लाल जाटव निवासी झुनकू वार्ड देवरी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मुख्य आरोपी राहुल मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया।

पिकअप में भरी थी सागौन की लकड़ी

जब्त सागौन की कीमत लाखों में बताई जा रही है। मुखबिर की सूचना पर उपवन मंडल अधिकारी रेखा पटेल ने तत्काल टीम गठित की और देवरी थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह बुंदेला के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ सहजपुर रोड पर घेराबंदी की गई। रात करीब ढाई बजे मालवाहक को रोककर तलाशी ली गई तो उसमें 21 कीमती सागौन के लट्ठे मिले।

नरसिंहपुर के करेली ले जा रहे थे सागौन

पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि केसली के घाना गांव से राहुल नामक व्यक्ति ने लकड़ी लोड करवाई थी और वे इसे नरसिंहपुर जिले के करेली ले जा रहे थे। रात में हुई कार्रवाई के बाद रविवार की सुबह करीब 11 बजे उपवन मंडल अधिकारी रेखा पटेल थाने पहुंचीं और वाहन, लकड़ी और आरोपियों को विधिवत हैंडओवर लेकर वन विभाग ले गईं। वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फरार आरोपी राहुल की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गईं हैं। गौरतलब है कि कड़ाके की ठंड और रात के समय में लकड़ी तस्कर पूरी तरह सक्रिय हैं। पुलिस की सतर्कता से यह बड़ी खेप पकड़ी गई। फिलहाल जब्त सागौन का मूल्यांकन किया जा रहा है। क्षेत्र में सागौन तस्करी पर लगाम लगाने के लिए पुलिस-वन विभाग की संयुक्त गश्त बढ़ाने की मांग जोर पकड़ने लगी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

01 Dec 2025 04:58 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / देवरी में सागौन तस्करी पर पुलिस-वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 21 लट्ठे सहित मालवाहक जब्त, दो गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

घटयात्रा और ध्वाजारोहण के साथ शुरू हुआ पंचकल्याण महोत्सव, आज होगा भगवान का जन्म

सागर

सुशील चौबे हत्याकांड में पांच आरोपी गिरफ्तार, न्यायालय में पेश कर जेल भेजा

Jail
सागर

सड़क किनारे पैदल जा रहे युवक को तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर, मौत

सागर

मुख्य मार्ग पर ठेला लगाने से रोका तो सब्जी विक्रेता ने बेटे सहित खुद पर पेट्रोल डालकर दी जान देने की कोशिश

When stopped from setting up his cart on the main road, a vegetable vendor attempted suicide by pouring petrol on himself and his son.
सागर

निषिद्ध क्षेत्र बताकर ग्रामीण की निजी जमीन पर हो रहे निर्माण पर हुई थी कार्रवाई और अब कंपनियों ने रिफाइनरी की बाउंड्रीवॉल के बाजू से लगाए प्लांट

Action was taken against construction on private land of a villager, terming it a prohibited area, and now companies have set up plants alongside the refinery boundary wall.
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.