देवरी में सागौन तस्करी पर पुलिस-वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 21 लट्ठे सहित मालवाहक जब्त, दो गिरफ्तार

पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि केसली के घाना गांव से राहुल नामक व्यक्ति ने लकड़ी लोड करवाई थी और वे इसे नरसिंहपुर जिले के करेली ले जा रहे थे। रात में हुई कार्रवाई के बाद रविवार की सुबह करीब 11 बजे उपवन मंडल अधिकारी रेखा पटेल थाने पहुंचीं और वाहन, लकड़ी और आरोपियों को विधिवत हैंडओवर लेकर वन विभाग ले गईं। वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फरार आरोपी राहुल की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गईं हैं। गौरतलब है कि कड़ाके की ठंड और रात के समय में लकड़ी तस्कर पूरी तरह सक्रिय हैं। पुलिस की सतर्कता से यह बड़ी खेप पकड़ी गई। फिलहाल जब्त सागौन का मूल्यांकन किया जा रहा है। क्षेत्र में सागौन तस्करी पर लगाम लगाने के लिए पुलिस-वन विभाग की संयुक्त गश्त बढ़ाने की मांग जोर पकड़ने लगी है।