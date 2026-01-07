छेड़छाड़ की शिकायत पर पुलिस ने थाने बुलाया वहां से छूटा तो होटल के कमरे में जाकर दी जान

मोहन नगर वार्ड निवासी मोंटी साहू उम्र करीब 30 वर्ष ने मंगलवार सुबह रेलवे स्टेशन के पास एक होटल के कमरे में अपने मफलर से पंखे पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसे बीती रात पुलिस ने छेड़छाड़ की शिकायत पर थाने बुलाया था। वहां से छूटकर वह घर जाने के बजाय होटल में जाकर ठहर गया था।

बताया जा रहा है कि माेंटी ने यह कदम अपनी पत्नी और उसके परिजनों की प्रताडऩा से तंग आकर उठाया है। चार साल पहले उसकी शादी महाराजपुर निवासी प्रियंका साहू के साथ हुई थी। मोंटी की शादी 4 साल पहले हुई थी, लेकिन शादी के एक साल बाद ही पत्नी महाराजपुर चली गई थी। तीन साल से दोनों अलग-अलग रह रहे थे। मोंटी हर महीने पत्नी को 6 हजार रुपए भेजता था। पत्नी की ओर से दहेज प्रताड़ना का मामला भी तीन साल से चल रहा था। परिजन के अनुसार पारिवारिक हालात और कानूनी परेशानियों ने मोंटी को तोड़ दिया। मोंटी डेयरी का काम करता था।