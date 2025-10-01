शाहगढ़ में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने 11 पर दर्ज किया मामला, वारदात के बाद से गांव में तनाव

शाहगढ़ थाना क्षेत्र के बगरोही गांव में हुई ग्रामीण परम उर्फ पप्पू यादव की हत्या के मामले में पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। कहा जा रहा है कि पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, हालांकि अभी पुलिस कुछ भी बताने से बच रही है।

ज्ञात हो कि सोमवार की शाम शाहगढ़ थाना क्षेत्र के बगरोही पुरानी रंजिश को लेकर 11 लोगों ने घेर कर परम उर्फ पप्पू यादव की निर्मम हत्या कर दी थी। वारदात के बाद गांव में तनाव का माहौल बना और गुस्साए परिजनों ने बरायठा तिराहा पर चक्काजाम कर दिया था। शाहगढ़ थाना प्रभारी संदीप खरे ने बताया कि परम यादव के परिवार का कुटुम्भ के जगदीश व अर्जुन यादव के परिवार से जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। 2021 में परम यादव के परिवार पर मारपीट व हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था। तभी से दोनों परिवारों में तनाव बना हुआ था।