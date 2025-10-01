Patrika LogoSwitch to English

शाहगढ़ में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने 11 पर दर्ज किया मामला, वारदात के बाद से गांव में तनाव

शाहगढ़ थाना क्षेत्र के बगरोही गांव में हुई ग्रामीण परम उर्फ पप्पू यादव की हत्या के मामले में पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। कहा जा रहा है कि पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, हालांकि अभी पुलिस कुछ भी बताने से बच रही है।

2 min read

सागर

image

Rizwan ansari

Oct 01, 2025

शाहगढ़ थाना क्षेत्र के बगरोही गांव में हुई ग्रामीण परम उर्फ पप्पू यादव की हत्या के मामले में पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। कहा जा रहा है कि पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, हालांकि अभी पुलिस कुछ भी बताने से बच रही है।
ज्ञात हो कि सोमवार की शाम शाहगढ़ थाना क्षेत्र के बगरोही पुरानी रंजिश को लेकर 11 लोगों ने घेर कर परम उर्फ पप्पू यादव की निर्मम हत्या कर दी थी। वारदात के बाद गांव में तनाव का माहौल बना और गुस्साए परिजनों ने बरायठा तिराहा पर चक्काजाम कर दिया था। शाहगढ़ थाना प्रभारी संदीप खरे ने बताया कि परम यादव के परिवार का कुटुम्भ के जगदीश व अर्जुन यादव के परिवार से जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। 2021 में परम यादव के परिवार पर मारपीट व हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था। तभी से दोनों परिवारों में तनाव बना हुआ था।

इन पर दर्ज हुआ मामला

पुलिस ने मृतक के बेटा दीपपाल यादव की शिकायत पर आरोपी जगदीश यादव, अर्जुन यादव, अरविंद यादव, विनोद यादव, राजू यादव, राजेश यादव, खिल्लान यादव, दयालु यादव, जाहर यादव, मुन्ना यादव और हल्कन यादव के खिलाफ बीएनएस की धारा 191 (2), 191 (3), 190, 296, 115 (2),118 (1), 103(2) में केस दर्ज कर लिया है।

बेटा ने बताई वारदात की कहानी

मृतक के लडक़ा दीपपाल यादव ने बताया कि शाम 6.30 बजे पिता परम यादव, मां रम्बोबाई और भाभी सरोज के साथ खेत से घर लौट रहे थे। रास्ता में घात लगाए बैठे आरोपियों ने उन्हें रोककर गाली-गलौज की। पिता परम ने जब आरोपियों को गालियां देने से मना किया तो आरोपी जगदीश यादव ने तलवार से हमला किया, जो पिता के हाथ पर लगी। अन्य आरोपियों ने कुल्हाड़ी और लाठियों से हमला किया। बीचबचाव करने मुझे, मेरी भाभी और मां को भी चोटें आईं। हम लोग घायल पिता को लेकर अस्पताल जा रहे थे तभी रास्ता में उनकी मौत हो गई।

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / शाहगढ़ में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने 11 पर दर्ज किया मामला, वारदात के बाद से गांव में तनाव

