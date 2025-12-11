11 दिसंबर 2025,

सागर

सागर-दमोह फोरलेन सड़क एचएएम मोड पर बनेगी, दो की जगह एक घंटे में तय होगा सफर

76 किमी लंबे मार्ग पर 13 अंडरपास बनेंगे, ग्राम परसोरिया, चनौआ, गढ़ाकोटा व बांसा में बायपास बनेंगे सागर. सफर को आसान, तेज और दुर्घटना मुक्त बनाने के लिए शासन लगातार सड़कों पर काम कर रहा है। इसी के तहत एक और सौगात सागर-दमोह फोरलेन की स्वीकृति के रूप में दी गई है। कैबिनेट की मंजूरी

सागर

Nitin Sadaphal

Dec 11, 2025

Rajsamand Road work

फोटो-एआई जेनरेटेड

76 किमी लंबे मार्ग पर 13 अंडरपास बनेंगे, ग्राम परसोरिया, चनौआ, गढ़ाकोटा व बांसा में बायपास बनेंगे

सागर. सफर को आसान, तेज और दुर्घटना मुक्त बनाने के लिए शासन लगातार सड़कों पर काम कर रहा है। इसी के तहत एक और सौगात सागर-दमोह फोरलेन की स्वीकृति के रूप में दी गई है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद जल्द ही इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। दो हजार करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाली इस फोरलेन में चार बायपास भी तैयार किए जाएंगे, ताकि दो से ढाई घंटे के सफर को एक घंटे में तय किया जा सके।

बहेरिया से मारूताल तक बनेगा रोड

जानकारी के अनुसार स्टेट लेवल इम्पॉवर्ड कमेटी (एसएलइसी) की 44 वीं मीटिंग में इस मार्ग के एजेंडे को शामिल किया गया था। कैबिनेट की मंजूरी से अब यह कार्य एप्रूव्ड हो गया है। इस तरह अब एसएच 63 को टू लेन से फोरलेन किया जाएगा। साथ ही पेव्ड शोल्डर्स का काम भी होगा। बताया गया है कि सागर के बहेरिया से दमोह के मारूताल बायपास तक इसे बनाया जाएगा, जिसकी दूरी करीब 76 किमी होगी। पूर्व लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने इस घोषणा पर प्रसन्नता व्यक्त की है और इसको क्षेत्र के लिए एतिहासिक बताया है।

गढ़ाकोटा, परसोरिया, चनौआ समेत चार स्थानों पर बनाए जाएंगे बायपास

कैबिनेट में पास हुए प्रस्ताव में बताया गया कि प्रस्तावित सड़क सागर में 13 अंडरपास बनेंगे। परसोरिया, गढ़ाकोटा, चनौआ और बांसा जैसे कस्बों में बायपास का निर्माण होगा। एक आरओबी, 3 बड़े पुल, 9 मध्यम पुल और 42 मध्यम जंक्शन का निर्माण किया जाएगा।

एचएएम मोड पर बनेगी सड़क

यह परियोजना एचएएम (हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल) पर प्रस्तावित की गई है, जिसमें 40 प्रतिशत अग्रिम भुगतान होगा और शेष 60 प्रतिशत भुगतान 15 वर्षों के लिए राज्य बजट एन्युइटी हेड के तहत होगा। अग्रिम भुगतान एमपीआरडीसी द्वारा अपनी स्वयं की निधियों से किया जाएगा, जबकि एन्युइटी भुगतान राज्य सरकार द्वारा अपने बजट समर्थन से किया जाएगा। एचएएम पर परियोजना लागत 2 हजार करोड़ होगी।

फैक्ट फाइल

- 45 मीटर का रहेगा मार्ग
- 76.83 किमी रहेगी मार्ग की लंबाई
- 2.30 घंटे का सफर एक घंटे में होगा पूरा
- 2096 करोड़ का है प्रोजेक्ट

मार्ग पर ये कार्य होंगे

- 13 अंडरपास
- 03 बृहद पुल
- 9 मध्यम पुल
- 1 आरओबी
- 13 बृहद जंक्शन
- 42 मध्यम जंक्शन का निर्माण किया जाएगा

जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी

सागर-दमोह रोड को फोरलेन किया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। उम्मीद है कि 2026 की दूसरी तिमाही में काम शुरू हो जाएगा।
- नितिन बार्वे, जीएम एमपीआरडीसी सागर

11 Dec 2025 07:03 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / सागर-दमोह फोरलेन सड़क एचएएम मोड पर बनेगी, दो की जगह एक घंटे में तय होगा सफर

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

