सागर-दमोह फोरलेन सड़क एचएएम मोड पर बनेगी, दो की जगह एक घंटे में तय होगा सफर

जानकारी के अनुसार स्टेट लेवल इम्पॉवर्ड कमेटी (एसएलइसी) की 44 वीं मीटिंग में इस मार्ग के एजेंडे को शामिल किया गया था। कैबिनेट की मंजूरी से अब यह कार्य एप्रूव्ड हो गया है। इस तरह अब एसएच 63 को टू लेन से फोरलेन किया जाएगा। साथ ही पेव्ड शोल्डर्स का काम भी होगा। बताया गया है कि सागर के बहेरिया से दमोह के मारूताल बायपास तक इसे बनाया जाएगा, जिसकी दूरी करीब 76 किमी होगी। पूर्व लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने इस घोषणा पर प्रसन्नता व्यक्त की है और इसको क्षेत्र के लिए एतिहासिक बताया है।