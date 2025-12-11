मंदिरों में शोभन व चित्रा योग में मनेगी सफला एकादशी, नई पोशाक से भगवान श्रंृगार, दीपदान व भजन संध्या होगी

सागर . शहर के मंदिरों कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी सोमवार 15 दिसंबर को मनाई जाएगी। इस दिन शोभन योग व चित्रा नक्षत्र बन रहा है। एकादशी पर मंदिरों में भजन संध्या और दीपदान का आयोजन होगा। वैष्णव संप्रदाय के साधक कोई निर्जला तो कोई एकासन व्रत रखकर भगवान विष्णु की आराधना करेंगे। महिलाएं मंदिरों में पहुंचकर दीपदान और विशेष पूजा करेंगी। शहर के विभिन्न मंदिरों में भगवान का अभिषेक पूजन कर वस्त्र बदले जाएंगे। भगवान का नई ऊनी पोशाक से श्रंृगार किया जाएगा। इनमें मुख्य रूप से रामबाग मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर, देव बांके राघवजी मंदिर, रामबाग मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, मकरोनिया राम दरबार, पशुपतिनाथ मंदिर, काकागंज स्थित राम दरबार, धनुषधारी मंदिर, धनेश्वर मंदिर सहित अन्य कृष्ण मंदिरों में एकादशी का विशेष श्रृंगार पूजन कर कथा सुनाई जाएगी।डमरू दल करेगा आरतीबड़ा बाजार स्थित श्रीदेव धनेश्वर मंदिर में डमरू दल द्वारा आरती की जाएगी। पुजारी पंकज पंडा ने बताया कि सुबह 5 नदियों के जल से भगवान का जलाभिषेक किया गया। एकादशी का विशेष श्रृंगार कर दोपहर 12 बजे राजभोग आरती में विभिन्न प्रकार के फलाहारी मिष्ठान का भोग लगेगा। वहीं रामबाग मंदिर में भगवान राम-जानकी का अभिषेक पूजन कर वस्त्र बदले जाएंगे। सुबह 9 बजे भगवान का अभिषेक पूजन कर एकादशी व्रत की कथा सुनाई जाएगी। महिलाओं द्वारा सामूहिक दीपदान किया जाएगा। दोपहर 12 बजे राजभोग आरती में साबूदाना व मूंगफली की खिचड़ी का भोग लगेगा। शाम को एकादशी का विशेष श्रृंगार कर भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण होगा।लक्ष्मीनारायण मंदिर में होगा श्रृंगार