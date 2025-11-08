शांतिनाथ धाम सिरोंजा में विराजेंगे 87 इंच के पद्मासन शांतिनाथ भगवान, वियतनाम पत्थर से बनी प्रतिमा

सिरोंजा स्थित शांतिनाथ धाम में नवनिर्मित शांतिनाथ जिनालय के पंचकल्याणक जिनबिंब प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन 16 नवंबर से 21 तक किया जा रहा है। पट्टाचार्य विशुद्ध सागर के ससंघ सानिध्य में कार्यक्रम होगा। 10 सालों में बने लाल पत्थर के मंदिर में भगवान शांतिनाथ की पद्मासन प्रतिमा की स्थापना होगी। 87 इंच की प्रतिमा जयपुर से आई है। जिसे वियतनाम पत्थर से बनाया गया। मंदिर के बाहर पत्थरों पर 24 तिर्थंकर को उकेरा गया है। अद्भुत नक्काशी से बने इस मंदिर में स्वर्णिम वेदी पर भगवान को विराजमान किया गया है। मंदिर की वेदी और दीवारों पर सोने की नक्काशी की गई है। महोत्सव के प्रतिष्ठा निर्देशक बाल ब्रह्मचारी जय कुमार निशांत टीकमगढ़ और प्रतिष्ठाचार्य पंडित सनत कुमार, विनोद कुमार रजवांस है। पूरा महोत्सव 12 एकड़ के परिसर में होगा। मुख्य कार्यक्रम के डोम पंडाल 132 वाई 450 फीट में बना हुआ है। इसके साथ 5 भोजन शाला संचालित की जाएगी। एक मुख्य पंडाल एल्युमिनियम सेक्सन से तैयार किया जा रहा है। परिसर के ढाई एकड़ में नवनिर्मित जिनालय के समीप संत सदन का निर्माण भी किया गया है।