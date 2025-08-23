किसी ने कंधे पर, तो किसी ने दो लोगों के मदद से निकाले बैग, स्टेशन के मुख्य प्रवेश द्वार पर लगाई है रेलवे ने रेलिंग

बीना. रेलवे स्टेशन पर मवेशियों को अंदर जाने से रोकने के लिए मुख्य द्वार पर रेलवे ने रेलिंग लगाई है, जो यात्रियों के लिए मुसीबत बन गई है। इसके बाद भी मवेशी तो प्लेटफॉर्म पर घूम रहे हैं, लेकिन यहां से यात्री छोटा बैग निकालने में भी परेशान हो रहे हैं।
पत्रिका टीम ने शुक्रवार को यहां पहुंचकर स्थिति देखी, तो वहां से बैग या अन्य सामान लेकर निकलने वाला हर यात्री परेशान हुआ। इन रेलिंग के बीच अंतर कम होने के कारण छोटा बैग निकालने में मशक्कत करनी पड़ी। कुछ यात्री कंधों पर बैग रखकर निकले, तो कुछ ने दो लोगों के सहयोग से बैग या अन्य सामान एक ओर से दूसरी ओर निकाला। करीब आधा घंटे में यहां सौ यात्री परेशान हुए। जो महिला यात्री अकेली थीं, उन्हें ज्यादा परेशान होना पड़ा। यहां गेट भी बनाए गए हैं, लेकिन उनमें भी बैग फंस रहे हैं।
प्लेटफॉर्मों पर घूम रहे मवेशी
मवेशियों को रोकने के नाम पर मुख्य द्वार पर लाखों रुपए खर्च कर लगाई गई रेलिंग से इनपर रोक नहीं लग पाई है और मवेशी बड़ी संख्या में प्लेटफॉर्मों पर घूम रहे हैं। क्योंकि रेलवे स्टेशन चारों तरफ से खुला है और कहीं से भी मवेशी आ जाते हैं, जो यात्रियों को घायल कर रहे हैं। कई बार यात्रियों की ट्रेन भी छूट जाती है।
एक्स पर की शिकायत, तो कहा मवेशी रोकने लगाई रेलिंग
एक्स पर शहर के सुजीत मिश्रा ने रेलवे अधिकारियों से गलत तरीके से लगाई गई रेंलिंग से हो रही परेशानी की शिकायत की थी, जिसपर सीनियर डीइएन भोपाल ने जवाब दिया है कि रेलिंग मवेशियों को रोकने लगाई है। यात्रियों को निकलने गेट बनाए गए हैं। इसके बाद जब प्लेटफॉर्म पर मवेशी घूमने की न्यूज डाली, तो संबंधित अधिकारी को सूचित करने की बात लिखी।