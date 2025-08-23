किसी ने कंधे पर, तो किसी ने दो लोगों के मदद से निकाले बैग, स्टेशन के मुख्य प्रवेश द्वार पर लगाई है रेलवे ने रेलिंग

बीना. रेलवे स्टेशन पर मवेशियों को अंदर जाने से रोकने के लिए मुख्य द्वार पर रेलवे ने रेलिंग लगाई है, जो यात्रियों के लिए मुसीबत बन गई है। इसके बाद भी मवेशी तो प्लेटफॉर्म पर घूम रहे हैं, लेकिन यहां से यात्री छोटा बैग निकालने में भी परेशान हो रहे हैं।

पत्रिका टीम ने शुक्रवार को यहां पहुंचकर स्थिति देखी, तो वहां से बैग या अन्य सामान लेकर निकलने वाला हर यात्री परेशान हुआ। इन रेलिंग के बीच अंतर कम होने के कारण छोटा बैग निकालने में मशक्कत करनी पड़ी। कुछ यात्री कंधों पर बैग रखकर निकले, तो कुछ ने दो लोगों के सहयोग से बैग या अन्य सामान एक ओर से दूसरी ओर निकाला। करीब आधा घंटे में यहां सौ यात्री परेशान हुए। जो महिला यात्री अकेली थीं, उन्हें ज्यादा परेशान होना पड़ा। यहां गेट भी बनाए गए हैं, लेकिन उनमें भी बैग फंस रहे हैं।